Google’a 34,5 milyar dolarlık teklif

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google’a 34,5 milyar dolarlık teklif

Google’ın internet tarayıcısı Chrome’u satın almak için yapay zekâ girişimi Perplexity AI, 34,5 milyar dolarlık teklif sundu.

Google’ın satma niyeti olmamasına rağmen yapılan bu “beklenmedik” teklif, ABD’de devam eden tekel davasının ve Chrome’un zorunlu satışı olasılığının yarattığı belirsizlikten faydalanma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Üç yıl önce kurulan ve Nvidia ile SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayan Perplexity, son olarak 14 milyar dolar değerlemeye erişmişti. Şirket, teklifi finanse etmek için birkaç fondan tam destek aldığını bildirdi ancak isim açıklamadı.

Chrome ise, dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olup Google’ın arama pazarındaki gücünün temel unsurlarından biri konumunda.

Perplexity, tarayıcıyı satın alırsa kodunu açık kaynak yapmayı, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapmayı ve varsayılan arama motorunu değiştirmemeyi taahhüt ediyor.

Son Haberler
Trump Putin görüşmesine Ukrayna sabotajı iddiası
Trump Putin görüşmesine Ukrayna sabotajı iddiası
Google’a 34,5 milyar dolarlık teklif
Google’a 34,5 milyar dolarlık teklif
Hamas, Gazze'de ateşkes için Kahire'de
Hamas, Gazze'de ateşkes için Kahire'de
SUV çarptı, kadının üzerinden birçok araç geçti
SUV çarptı, kadının üzerinden birçok araç geçti
Boynunuzda şişlik varsa aman dikkat
Boynunuzda şişlik varsa aman dikkat