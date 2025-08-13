Google’a 34,5 milyar dolarlık teklif

Google’ın satma niyeti olmamasına rağmen yapılan bu “beklenmedik” teklif, ABD’de devam eden tekel davasının ve Chrome’un zorunlu satışı olasılığının yarattığı belirsizlikten faydalanma girişimi olarak değerlendiriliyor.

Üç yıl önce kurulan ve Nvidia ile SoftBank gibi yatırımcılardan yaklaşık 1 milyar dolar fon toplayan Perplexity, son olarak 14 milyar dolar değerlemeye erişmişti. Şirket, teklifi finanse etmek için birkaç fondan tam destek aldığını bildirdi ancak isim açıklamadı.

Chrome ise, dünya genelinde 3 milyardan fazla kullanıcıya sahip olup Google’ın arama pazarındaki gücünün temel unsurlarından biri konumunda.

Perplexity, tarayıcıyı satın alırsa kodunu açık kaynak yapmayı, iki yıl içinde 3 milyar dolar yatırım yapmayı ve varsayılan arama motorunu değiştirmemeyi taahhüt ediyor.