Google'a bir Türkçe emekli bir de İngilizce emekli yazın görün gerçekleri. İyi ki Google var

“Dünya bizi kıskanıyor” diye kandırılan emekliler ölmeden önce bir promosyon alırsınız artık. Google’da emekli kelimesini İngilizce ve Türkçe aratıldığında çıkan sonuç Türkiye’deki emeklilerin gerçek halini ortaya çıkardı.

Google'a bir Türkçe emekli bir de İngilizce emekli yazın görün gerçekleri. İyi ki Google var

Editör: Ayşe Memiş

Her zaman doğruları açıklayan Google’ın yeni bir verisi daha ortaya çıktı. İngilizce ve Türkçe dillerinde Google’da emekli kelimesi aratıldı. Çıkan sonuçlar ise herkesi şaşırttı. 2 sonuçta birbirinden farklı çıkarken Türkiye’de görsel ekonomik bataklığı ve emeklilerin gözler önüne serdi.

İNGİLİZCE

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TÜRKÇE

ytityuki.jpg

İngilizce emekli kelimesi aratıldığında çıkan sonuçlar genel olarak mutlu yaşlı çiftler, kitap okuyan çift görselleri oldu. Türkiye’de çıkan sonuçlar ise sadece para ve mutsuz emekli veya yaşlılardan oluşan görseller oldu.

Türkçe aratılan emekli görsellerinin İngilizce emekli aratıldığında çıkan görsellere oranla daha mutsuz ve parasal görseller olması Türkiye’de yoksulluğu, ekonomik krizi bir kez daha gözler önüne serdi.

Öte yandan Türkiye'de emeklilerin durumu içler acısı. Maaş artışlarının yetersizliği emeklilerin enflasyona karşı belini büktü. Ayrıca Birleşik Emekliler Sendikası, emeklilerin insanca yaşayabilecekleri maaş artışının yapılması için imza kampanyası başlattı.

Video sosyal medyada hem gündem hem dalga konusu oldu.

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