Google’a bomba özellik geliyor

Google’a bomba özellik geliyor
Kaynak: Haber Merkezi
Google Chrome, "tab declutter" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. İşte ayrıntılar…
1/11
Google’a bomba özellik geliyor 1

Dev arama motoru Google yeni özelliklerini açıklamaya devam ediyor.

2/11
Google’a bomba özellik geliyor 2

Google Chrome, Android kullanıcıları için “Tab Declutter” özelliğini getiriyor.

3/11
Google’a bomba özellik geliyor 3

Özellike tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltmaya yarayacak ve kullanıcı deneyimine çözüm olacak.

4/11
Google’a bomba özellik geliyor 4

Özellik sayesinde kullanılmayan sekmeleri otomatik olarak arşivlenecek.

5/11
Google’a bomba özellik geliyor 5

“Tab Declutter” ile kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek.

6/11
Google’a bomba özellik geliyor 6

Arşivlenen sekmelere ise kolayca ulaşılabilecek.

7/11
Google’a bomba özellik geliyor 7

Öte yandan Google, 2020’de benzer bir girişimde bulunmuştu

8/11
Google’a bomba özellik geliyor 8
9/11
Google’a bomba özellik geliyor 9
10/11
Google’a bomba özellik geliyor 10
11/11
Google’a bomba özellik geliyor 11
İlgili Haberler
Seçime saatler kala Google'da aratılan soru şok etti. Seçim sonuçlarını belirleyecek detay
Apple ve Google masaya oturdu
Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor
Apple ve Google'dan ortaklık mı geliyor?
Bunlar da İlginizi Çekebilir
Facebook bir döneme damga vuran eski özelliğini geri getiriyor. Yıllar önce herkes kullanıyordu
Facebook bir döneme damga vuran eski özelliğini geri getiriyor. Yıllar önce herkes kullanıyordu
Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat
Bilim insanlarından oyun tutkunlarına kara haber. Aman dikkat
Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor
Google yapay zeka ile selleri 1 hafta önceden tahmin ediyor
Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede
Yapay zeka iş gücü piyasasını nasıl etkileyecek? Hangi meslekler tehlikede
Gece yatarken bunu yapmazsanız bakın neler oluyor
Gece yatarken bunu yapmazsanız bakın neler oluyor
Bir meslek tarihe karışıyor. Yerini yapay zeka alacak
Bir meslek tarihe karışıyor. Yerini yapay zeka alacak