Google’a bomba özellik geliyor

Dev arama motoru Google yeni özelliklerini açıklamaya devam ediyor.
Google Chrome, Android kullanıcıları için “Tab Declutter” özelliğini getiriyor.
Özellike tarayıcıdaki sekme karmaşasını azaltmaya yarayacak ve kullanıcı deneyimine çözüm olacak.
Özellik sayesinde kullanılmayan sekmeleri otomatik olarak arşivlenecek.
“Tab Declutter” ile kullanıcılar, sadece aktif olarak kullandıkları sekmelere odaklanabilecek.
Arşivlenen sekmelere ise kolayca ulaşılabilecek.
Öte yandan Google, 2020’de benzer bir girişimde bulunmuştu