Google’a bomba özellik geliyor. Instagram gibi olacak

Google’ın arama sonuçlarını daha görsel hale getirmek için hikayeler özelliği üzerinde çalıştığı öne sürüldü.

Google’a bomba özellik geliyor. Instagram gibi olacak

NTV'nin haberine göre Google, aramaları daha çok görselleştirecek hikayeler özelliğini test ediyor.

Bu özellikle birlikte kullanıcılar istedikleri konuda hikaye paylaşımı yapabilecek. Böylelikle Google üzerinde yapılan aramaların sonucunda konuyla ilgili hikayeler ön plana çıkacak.

Kullanıcılar bir web sayfasını Google uygulamasının varsayılan tarayıcısında görüntülerken yorum yapabilecek ve her hikaye şirketin denetim sürecinden geçtiği takdirde herkese açık olacak.

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NE ZAMAN GELECEK

Buna ek olarak, diğer kullanıcılar tarafından bırakılan bir hikayeyi beğenme veya kalp atma seçeneği de mevcut ve profil fotoğrafınız ve adınız onlar tarafından görülebilecek.

Hikayelerin Eylül ayında Android ve iOS'ta Google Labs'in bir parçası olarak kullanıma sunulacağı öne sürüldü. Bu özellik hala test aşamasında, ancak ne zaman çıkış yapacağı henüz bilinmiyor.

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