Google'da gizli sekme kullanıcıları için parmak izi özelliği geliyor. Parmak izi özelliği olmayan cihazlar ne yapacak

Google Android kullanıcıları için yeni bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Gizli mod kullanıcıları için önem taşıyan bu özellikle birlikte parmak izi erişiminin aktif hale geleceği belirtildi.

ShiftDelete.net'te yer alan bilgilere göre; Google, Chrome Android uygulamasında gizli moda erişmek için parmak izini zorunlu kılma özelliğini kullanıma açtığını duyurdu. 2021’in başlarında iOS sürümü için kullanıma sunulan özellik, internet tarayıcısını açtıktan sonra gizli sekmelere erişebilmek için parmak izi gerektiriyor ve gizliliğinden endişe duyan kullanıcıların güvenliğini bir üst seviyeye çıktı.

Bu özelliği aktif etmek için öncelikle Chrome Ayarları > Gizlilik ve güvenlik > Chrome’dan çıktığınızda Gizli Sekmeleri Kilitle seçeneğinin açılması gerekiyor. Bu adımları izledikten sonra tarayıcıdan çıktığınız an gizli sekmeleriniz kilitleniyor ve yeniden giriş yapmak istediğinizde ise sizden parmak izi doğrulaması isteniyor.

Google’ın parmak izi okuma özelliği olmayan Android telefonları da düşündü. Bu noktada gizli modu PIN ile de kitleme imkanı sunuluyor. Geçtiğimiz yıldan itibaren geliştirme aşamasında bulunan özellik, şu anda kullanıcıların beğenisine sunuldu. Özelliğin önümüzdeki dönemlerden itibaren genel kullanıma açılacak.