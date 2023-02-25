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Google’a yapay zeka geliyor. ChatGPT’ye rakip çıktı

ChatGPT’ye rakip olan Google, yapay zeka çalışmalarına başladı. İşte ayrıntılar...

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 15:55
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Google’a yapay zeka geliyor

Google’a yapay zeka geliyor. ChatGPT’ye rakip çıktı
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Shiftdelete’de yer alan bilgilere göre, Google yapay zeka alanında çalışmalara başladı. Teknoloji devi firma, Gboard adlı sanal klavye uygulaması aracılığıyla yapay zeka alanında hizmet verecek.

Buna göre uygulama, girilen metinler sayesinde yapay zeka kullanıcılar için görüntü oluşturacak.

Google tarafından gerçekleşen bu çalışma şu an için yeni başladı ve hala devam ediyor. Fakat ilerleyen zamanlarda en iyi ve gelişmiş haliyle kullanıcılar için sunulacak.

Yapay zeka destekli Gboard uygulamasının ne zaman kesin ve tamamlanmış olarak geleceği belli değil. Fakat Mayıs ayında gerçekleşmesi beklenen Google I/O etkinliğinde duyurulması muhtemel.

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