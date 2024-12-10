Google’dan 20 milyar dolarlık yenilenebilir enerji hamlesi

Teknoloji devleri, yapay zekâ teknolojilerinin gereksinimlerini karşılamak için yeni enerji kaynaklarına yöneliyor. Google, bu doğrultuda Intersect Power ve TPG Rise Climate ile iş birliği yaparak, birkaç gigawatt ölçeğinde veri merkezi güç ihtiyacını karşılayacak projeler başlatıyor. Bu kapsamda 20 milyar dolarlık bir yatırım planlanırken, Intersect Power ilk projeyi finanse etmeye başladı.

Bu projeler, rüzgâr, güneş enerjisi ve batarya depolama çözümleriyle entegre çalışacak. Bloomberg’in raporuna göre, 1 gigawatt’lık bir veri merkezi için eşdeğer kapasitede yenilenebilir enerji altyapısı oluşturulacak. Google, ayrıca gerekli şebeke yükseltmelerinin maliyetini üstlenecek.

PROJENİN HEDEFLERİ VE HIZLI İLERLEYİŞİ

Google’ın yenilenebilir enerji yatırımları, hızla artan enerji talebine yanıt vermek için tasarlandı. Şirket, 2026’da ilk fazı devreye almayı ve 2027’de projeyi tamamlamayı planlıyor. Şebeke bağlantılarının hızlandırılması amacıyla veri merkezleri ve yenilenebilir enerji parklarının aynı bağlantı noktasında birleştirilmesi hedefleniyor.

ABD’de 11.860 aktif enerji üreticisi bağlantı talebi bulunuyor ve toplamda 2,05 terawatt kapasite şebekeye bağlanmayı bekliyor. Google ve Intersect’in bu süreci hızlandıracak çözümler sunması, projelerin etkinliğini artırabilir.

NÜKLEER GÜÇLE YARIŞ

Google’ın yenilenebilir enerji projelerinin hızla devreye alınması, nükleer enerji sektörü üzerinde baskı oluşturuyor. Microsoft’un Three Mile Island reaktörünü yeniden başlatma çalışması 2028’i, Google’ın Kairos ile yürüttüğü küçük modüler reaktör projesi ise 2030’u hedefliyor. Ancak nükleer projelerdeki gecikmeler, yenilenebilir enerjiyi daha cazip bir seçenek haline getiriyor.

Google’ın bu hamlesi, teknoloji dünyasında yapay zekâya dayalı veri merkezlerinin enerji ihtiyaçlarını karşılamada yenilenebilir enerjinin öncelikli bir çözüm olabileceğini gösteriyor.