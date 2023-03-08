﻿Google’dan özel Doodle. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı

Dev arama motoru Google 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü unutmadı. Google, bu özel gün için bir Doodle hazırladı.

“2023 Dünya Kadınlar Günü” adıyla paylaşılan Doodle, global olarak bir gün boyunca Google logosunun yerine kullanılacak.

Dünya Kadınlar Günü’nün bu yılki teması “kadınları destekleyen kadınlar” olarak belirlendi.

Doodle’da, Google logosunun her harfi yerine farklı alanlarda çalışan birer kadın yer alıyor.

Dünyanın dört bir yanındaki kadınların birbirlerinin hayatlarını iyileştirmek için bir araya gelmesine dikkat çekiyor.

8 MART KADINLAR GÜNÜ

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün tarihi, 1800'lü yıllara dayanıyor. Kadınların mücadele ateşini, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) 40 bin kadın dokuma işçisi, 8 Mart 1857'de yaktı. Bir tekstil fabrikasında başlattıkları grevde çıkan yangında 129 kadın can verdi. Bu feci olayın tarihi 8 Mart 1857'ydi.

1910 yılında Almanya Sosyal Demokrat Partisi delegeleri Clara Zetkin, Kate Duncker ve arkadaşları tarafındna önerilen “Kadınlar Günü” ifadesi, Uluslararası Sosyalist Kadınlar Konferansı’nda kabul edildi.

Ardından 1975’te Birleşmiş Milletler tarafından 8 Mart’ta kullanılmaya başlandı.