Google'dan Android kullanıcılarını şaşkına çeviren adım

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından kullanılan Google Maps, Android cihazlardaki kullanıcı deneyimini önemli ölçüde etkileyen bir değişiklik yaptı. Navigasyon sırasında müzik dinlemeyi kolaylaştıran medya kontrol butonu, Android sürümünde sessiz sedasız kaldırıldı. İlk olarak 9to5Google tarafından gündeme getirilen bu gelişme, Türkiye dahil birçok ülkede kullanıcılar arasında tepkiyle karşılandı. 25.28 sürümünden itibaren uygulama ayarlarında yer alan “medya oynatma kontrollerini göster” seçeneği artık mevcut değil.

Google’ın yeni test sürümü 25.29 Beta’da da aynı durum gözlemlendi. Söz konusu ayarın artık sadece iOS kullanıcıları için erişilebilir olması, Android kullanıcıları arasında “bilinçli bir ayrımcılık mı yapılıyor?” sorusunu gündeme getirdi.

MÜZİK TERCİHİ AYARI DA SİLİNDİ

Yalnızca medya kontrol butonu değil, aynı zamanda kullanıcıların YouTube Music veya Spotify arasında seçim yapabildiği "varsayılan medya uygulaması" ayarı da Google Maps’ten tamamen çıkarıldı. Bu durum, özellikle araç içi eğlence sistemleriyle entegre çalışan kullanıcılar açısından pratikliği ciddi ölçüde azalttı. Artık sürüş esnasında müziği kontrol etmek isteyenler, Google Maps dışındaki uygulamaların kendi kontrollerine dönmek zorunda kalıyor.

Bu değişikliğin kalıcı mı yoksa geçici bir hata mı olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak iOS kullanıcılarının hâlâ aynı kontrolleri kullanabiliyor olması, Android tarafında bilinçli bir geçiş olabileceğine işaret ediyor. Google’dan konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

YAPAY ZEKA GEÇİŞİNİN İLK SANCILARI MI?

Bu karar, Google’ın Asistan tabanlı Sürüş Modu’nu kaldırmasının ardından geldi. Şirket, Android genelinde Asistan’ı rafa kaldırıp Gemini adlı yeni yapay zeka tabanlı bir sisteme geçiş yapmaya hazırlanıyor. Ancak Gemini destekli sürüş modunun nasıl bir deneyim sunacağı belirsizliğini koruyor.

Navigasyon sırasında müzik kontrolü, özellikle uzun yolculuk yapan veya trafikte sık sık yön değiştiren sürücüler için vazgeçilmez bir kolaylıktı. Google’ın bu tercihi, Türkiye'deki kullanıcılar dahil olmak üzere dünya genelinde yoğun olarak eleştiriliyor. Android kullanıcıları artık ya müziği elle kontrol etmek zorunda kalacak ya da iOS cihazlara geçişi değerlendirmek durumunda kalacak.