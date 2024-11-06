Google’dan arama sonuçlarına ilişkin düzeltme açıklaması

Google, arama motorunda bazı oylama ile ilgili aramalarda “nerede oy kullanılır” panelini gösterirken diğer aramalarda göstermemesi üzerine, bu durumu “düzelttiğini” açıkladı. Oysa bu özellik, tasarlandığı gibi çalışıyordu. Google’ın “düzelttik” ifadesi ise komplo teorilerini alevlendirdi ve Google’ın taraflı sonuçlar sunduğunu iddia eden eleştirileri gündeme getirdi. Şirket, oylama bilgi panosunun belirli durumlarda görünmesinde bir hata olmadığını belirtti.

Musk’tan Eleştiri ve Tepkiler

X platformunda Elon Musk, “nerede oy kullanabilirim” araması yapan bazı kullanıcıların, bir aday için yapılan aramada harita gösterimiyle karşılaşırken diğerinde farklı sonuçlar gördüğünü iddia etti. Musk ve destekçileri, “Harris için nerede oy kullanabilirim?” aramasında harita görünürken, “Trump için nerede oy kullanabilirim?” aramasında yalnızca standart arama sonuçlarının çıktığını belirtti. Google bu farklılığın, Harris’in aynı zamanda Teksas’taki bir bölgenin adı olmasından kaynaklandığını açıkladı.

Google’dan Yanıt Gecikmedi

Google, yapılan yanlış anlamayı gidermek amacıyla arama sonuçlarında “nerede oy kullanılır” panelinin nasıl ve ne zaman gösterileceği konusunda bir değişikliğe giderek, hatalı algıyı düzeltmeye çalıştı. Şirket, sosyal medya paylaşımında, sorunun yalnızca birkaç kullanıcının arama kriterleri ile ilgili olduğunu belirtti.