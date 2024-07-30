Google'dan aşk acısı çekenler için efsane özellik

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google'dan aşk acısı çekenler için efsane özellik

Google Fotoğraflar, kullanıcılarına fotoğraf geçmişlerinde yer alan belirli yüzleri gizleme imkânı sunan yeni bir özellik tanıttı. Bu yenilikle, kullanıcılar artık arşivlerinde bulunan istenmeyen yüzleri fotoğraflardan tamamen çıkarabilecek ve geçmişteki fotoğraflarda bu kişilere ait yüzlerin görünmesini engelleyebilecek.

Google Fotoğraflar, son dönemde sunduğu yenilikçi özelliklerle kullanıcılarının beğenisini kazanıyor.

Hem iOS hem de Android platformlarında milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama, şimdi de duygusal zorluk yaşayan kullanıcılar için dikkat çekici bir yenilik sunuyor.

İSTEMEDİĞİNİZ YÜZÜ SEÇİP GİZLEYECEKSİNİZ

Google Fotoğraflar, kullanıcıların fotoğraf arşivlerinde yer alan belirli yüzleri gizlemelerine olanak tanıyan bir özellik geliştirdi. Bu yeni özellik, geçmişteki fotoğraflarınızda bulunan ve artık hayatınızda olmayan kişilerin yüzlerini gizlemenizi sağlayacak. Böylece, bu kişilere ait fotoğrafların geçmişte karşınıza çıkmasını engelleyebileceksiniz. Fotoğraflar tamamen silinmeyecek, ancak bu kişilerin yüzleri artık arşivinizde görünmeyecek.

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GRUP FOTOĞRAFLARINDA YÜZÜN GÖRÜNMESİNE İZİN VERİLEBİLECEK

Yeni versiyonda bulunan kodlara göre, kullanıcılar artık bir yüzün üzerine tıklayarak 'Kişiler' sekmesine geçebilecek. Bu sekmede, yüzü tamamen gizlemek veya sadece hatıralarda görünmemesini sağlamak seçenekleri sunulacak; ayrıca grup fotoğraflarında ise yüzün görünmesine izin verilebilecek.

FARKLI MENÜLER ARASINDA GEZİNMEYE GEREK KALMAYACAK

Ayrıca, Google Fotoğraflar bu güncellemeyle birlikte yüz etiketlerini değiştirmeyi ve kapak fotoğraflarını güncellemeyi de daha kolay hale getiriyor. Bu işlemler, doğrudan fotoğraf detaylarından yapılabilecek ve böylece farklı menüler arasında gezinmeye gerek kalmayacak.

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