Google'dan büyük bir hizmet daha! Artık rahatsız edici sesler olmayacak

Google Chrome, kullanıcıların rahatsız edici bildirimlerden kurtulabilmesi için yeni bir özellik sunduğu bildirildi. Artık bildirim panelinden bildirimleri kolayca kapatmak mümkün olacağı ifade edildi.

Web sitelerinde gezinirken yanlışlıkla "bildirimleri al" tuşuna basıp sürekli rahatsız edici bildirimler alan kullanıcılar için Google Chrome, yeni bir çözüm geliştirdi.

Öncelikle Pixel telefonlarda kullanılmaya başlanan bu özellik sayesinde, bildirim sayfasında abonelikten çıkma seçeneği sunulacağı bildirildi.

Böylece Chrome bildirimlerini tamamen kapatmadan, ilgili web sitesinin bildirim göndermesi engellenebilecek. Yanlışlıkla abonelikten çıkma tuşuna basıldığında geri alma imkanı da sağlandığı bildirildi.

Bu yeniliğin yanı sıra, Chrome arka planda otomatik olarak çalışan ve Google Güvenli Tarama'nın kullanıcıları izin vermeye kandırdığını tespit ettiği sitelerden bildirim izinlerini iptal edecek gelişmiş bir Güvenlik Kontrolü özelliği de sunuyor.

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Yeni Güvenlik Kontrolü, artık ziyaret etmediğiniz sitelere verdiğiniz izinleri iptal etme, istenmeyen bildirimleri işaretleme gibi işlemler hakkında sizi bilgilendirecek.

Ayrıca, güvenlik sorunları gibi kullanıcıları ilgilendiren konularda hatırlatmalarda bulunacak.

Sitelerin kameranıza ve mikrofonunuza erişim için istediği izinleri yalnızca bir kez vermeyi seçebileceksiniz. Böylece siteden ayrıldığınızda, bu izinler otomatik olarak iptal edilecek.