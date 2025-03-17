Google’dan büyük hizmet! Kaybolan telefonlar bulunacak

Yeni özellik, kullanıcıların konumlarını gerçek zamanlı olarak "Cihazımı Bul" uygulaması üzerinden güvendikleri kişilerle paylaşmalarını sağlıyor. Bu yenilik, uygulamayı yalnızca cihaz bulmaya yönelik bir araç olmaktan çıkararak, aynı zamanda bir güvenlik ve kolaylık platformu haline getiriyor.

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Şirket, bu yeni özelliği şu açıklama ile duyurdu:

"Cihazımı Bul uygulamasına eklenen konum paylaşım özelliği, güvendiğiniz kişilerle canlı olarak konum paylaşmanızı sağlıyor. Bu yenilik, hem günlük yaşamda hem de acil durumlarda güvenliği artırmayı amaçlıyor."

KONUM PAYLAŞIMI NASIL ÇALIŞIYOR?

Bu özellik oldukça kolay ve kullanıcı dostu bir şekilde tasarlanmış. Konumunuzu paylaşmak istediğiniz kişiyle birlikte bu özelliği etkinleştirmeniz yeterli.

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Ardından "Cihazımı Bul" uygulamasını aktif hale getirerek canlı konum paylaşımını başlatabilirsiniz.

Uygulama, birden fazla kişiyle eş zamanlı olarak konum paylaşımına da olanak tanıyor.

Paylaşım süresi ise kullanıcıların ihtiyaçlarına göre saatlik, günlük ya da daha uzun süreli olarak ayarlanabiliyor.

Benzer bir konum paylaşımı özelliği Google Haritalar’da da bulunmasına rağmen, "Cihazımı Bul" uygulamasındaki bu yeni çözüm, basitliğiyle dikkat çekiyor. Özellikle hızlı ve anlık erişim gerektiren durumlarda, uygulamanın kullanıcı dostu arayüzü avantaj sağlıyor.

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