Google’dan çocuklar için yapay zekâ açılımı

ABD merkezli teknoloji devi Google, yapay zekâ sohbet robotu Gemini’yi 13 yaş altı çocukların da kullanımına sundu. Bu karar yalnızca Amerika Birleşik Devletleri’nde geçerli ve çocukların Gemini’ye erişimi sadece ebeveyn kontrolüyle mümkün olacak. Şirket, bu adımı çocukların yapay zekâyı güvenli ve eğitici bir biçimde deneyimleyebilmesi için attığını açıkladı.

Google, çocukların Gemini’yi kullanabilmesi için hesaplarını Family Link üzerinden oluşturması gerektiğini belirtti. Bu sistem, ebeveynlere çocuklarının uygulama kullanımı ve çevrimiçi etkinlikleri üzerinde kontrol imkânı sunuyor. Şirket, bu şekilde çocuklara hem güvenli bir dijital ortam sağlamak hem de teknolojiyi yaratıcı biçimde kullanmalarını teşvik etmek istiyor.

Google, Gemini 2.5 Pro Preview'i tanıttı

EĞİTİM AMAÇLI KULLANIM ÖN PLANDA

Gemini, çocuklara eğitim içerikleri sunmak, sorularını yanıtlamak ve çeşitli konularda bilgi sağlamak üzere geliştirildi. Google, Gemini’nin çocuklara uygun içeriklerle çalıştığını ve yaşa uygun güvenlik filtreleriyle donatıldığını vurguladı.

Google’ın açıklamasına göre Gemini, çocukların yaratıcılığını geliştirmek ve onlara teknoloji okuryazarlığı kazandırmak amacıyla tasarlandı. Eğitimciler ve psikologlarla birlikte geliştirilen sistem, çocuk gelişimi konusunda da hassasiyet taşıyor.

Google’ın bu kararı, çocukların yapay zekâ teknolojisiyle erken yaşta tanışmasını sağlayarak onların teknolojik gelişmeleri daha iyi anlamasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Ancak uzmanlar, bu tür uygulamalarda ebeveyn gözetiminin hayati önem taşıdığına dikkat çekiyor.