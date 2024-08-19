Google'dan dev güvenlik özelliği. Android kullanıcılarını sevindirecek gelişme

Teknoloji devi Google'ın getirdiği hırsızlık algılama kilidi özelliği, cihazın hırsızlık gibi durumları algılayarak otomatik olarak kilitlenmesini sağlayacak.

Google, bu özelliği ilk olarak Brezilya'da test etmeye başladı. Ülke, yüksek akıllı telefon hırsızlığı oranları nedeniyle Google'ın en iyi geri bildirimi alabileceği bir yer olarak seçildi.

Hırsızlık algılama kilidi, cihazın ani hareketlerini veya alışılmadık ağ etkinliklerini tespit ederek devreye giriyor. Örneğin, telefonunuz bilinmeyen bir ağa bağlandığında veya uzun süreli ağdan uzak kaldığında, sistem otomatik olarak cihazın güvenliğini artırıyor.

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HIRSIZLIĞA ANINDA TEPKİ VERECEK

Google'ın getirdiği dev özellik, cihazın çalınma ihtimaline karşı anında tepki vererek, kullanıcının verilerini ve cihazını korumayı hedefliyor. Android 15'in bu yeniliği, kullanıcıların akıllı telefonlarını daha güvende hissetmelerini sağlayacak.