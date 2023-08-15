Google'dan devrim gibi uygulama. Metni kopyalamanıza gerek yok. Çeviriyi kolaylaştıracak yol

Google’ın Translate (Çeviri) hizmetine muhakkak bir işiniz düşmüştür. Çevirmek istediğiniz metni kopyalayıp 'Translate'e yapıştırmak yerine çok daha kısa bir sürede bu işinizi çözebilirsiniz.

Google'dan devrim gibi uygulama. Metni kopyalamanıza gerek yok. Çeviriyi kolaylaştıracak yol

Çok daha kısa bir süre içerisinde uzun metinleri de çevirmenizi sağlayacak bu kısayol sayesinde uzun çevirilerin üstesinden gelmek kolaylaşacak.

İŞTE ÇEVİRİNİZİ KISA SÜREDE YAPMANIZI SAĞLAYACAK KISAYOL

Metni kopyalayıp Translate'e yapıştırmanıza gerek yok. Dokümanı farklı bir dile çevirmenin kısayolu şöyle:

Araçlar sekmesini tıklayın

Dokümanı çevir kısmını seçin

Ardından çevirmek istediğiniz dili seçin...


Ancak dikkat etmemiz gereken bir konu var: Google Çeviri hizmeti, tüm kullanıcılar tarafından geliştirilmeye açık olduğu için, bazı durumlarda kelimelerinizi veya kelime öbeklerinizi tam anlamıyla doğru çevirmeyebilir.

Google Çeviri yardımı ile düzenlediğiniz metinlerinizi, bir kez daha gözden geçirmenizde fayda olduğunu hatırlamalısınız.

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