Google'dan Gmail kullanıcılarına yeni uyarı: İkinci saldırı dalgası yolda

Google, dünya genelindeki 2.5 milyar Gmail kullanıcısına, yeni bir kimlik avı (phishing) saldırı dalgasının yolda olduğunu duyurdu. Şirket, bu siber saldırılarla ilgili detaylı bilgiler paylaşarak kullanıcıların güvenliğini sağlamak adına alınması gereken önlemleri sıraladı.

SALDIRGANLAR DAHA DİRENÇLİ

Gmail Ürün Yönetimi Kıdemli Direktörü Andy Wen, saldırıların tatil sezonlarında genellikle arttığını belirtti. Wen, “Bu dönemde, saldırganlar genellikle ikinci dalga saldırılar için hazırlanıyor ve oldukça ısrarcı davranıyor” dedi. Google’ın açıklamasına göre, özellikle kasım ortasından bu yana e-posta trafiğinde büyük bir artış yaşandı ve bu durum Gmail kullanıcılarını koruma görevini daha da zorlaştırdı. Şirket, tatil sezonunun ilk ayı boyunca kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım içeren e-posta sayısının, 2023’e kıyasla üçte bir oranında düştüğünü, ancak yine de milyonlarca tehlikeli mesajın engellendiğini duyurdu.

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YAPAY ZEKA DESTEKLİ YENİ GÜVENLİK SİSTEMLERİ

Google, kullanıcılarını korumak için güçlü yapay zeka (AI) modelleri geliştirdiğini açıkladı. Wen, bu yıl geliştirilen yeni bir büyük dil modeli sayesinde, kimlik avı, kötü amaçlı yazılım ve spam mesajlarının %20 oranında daha fazla tespit edilerek engellendiğini ifade etti. Black Friday öncesinde tanıtılan yeni bir AI modeli ise mevcut güvenlik sistemlerine "denetçi" görevi görerek yüzlerce tehdit sinyalini bir arada değerlendirebiliyor ve tehlikeli mesajlara anında koruma sağlıyor. Bu teknoloji, riskli bir mesaj tespit edildiğinde saniyeler içinde önlem alıyor.

GMAİL KULLANICILARINA TAVSİYELER

Google, kullanıcıların saldırılara karşı bilinçli olmalarının önemine dikkat çekiyor. Kimlik avı saldırılarının genellikle sahte e-posta bağlantıları, acil durum mesajları veya şüpheli ekler içerdiğini belirten şirket, şu önerilerde bulunuyor:

Gelen e-postaların göndericisini dikkatlice kontrol edin.

Şüpheli bağlantılara tıklamaktan kaçının.

Şifrelerinizi düzenli olarak güncelleyin ve güçlü bir parola kullanın.

İki aşamalı kimlik doğrulama (2FA) sistemini aktif hale getirin.

GMAİL'DE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Google, her gün 99.9% oranında spam, kimlik avı ve kötü amaçlı yazılım içeren mesajları engellediğini açıkladı. Şirket, kullanıcıların güvenliğini artırmak adına yatırımlarını sürdürdüğünü belirtti.

Gmail kullanıcılarının bu süreçte dikkatli olması gerektiğini hatırlatan Wen, özellikle yıl sonuna yaklaşırken e-postalara karşı daha duyarlı olunmasını önerdi. Yeni teknolojilerin, kullanıcıların güvenliğini sağlamada etkili olduğunu belirten Google, siber saldırılara karşı mücadelede kararlılığını sürdürüyor.

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