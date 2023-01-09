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Google’dan müthiş ürün. Yakında satışa sunacak

Google katlanabilir ekrana sahip ilk modelini bu yıl içerisinde çıkarmayı planlıyor.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 11:46
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Google’dan ilk katlanabilir telefon modeli geliyor

Google’dan müthiş ürün. Yakında satışa sunacak
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Donanım Günlüğü’nde yer alan bilgilere göre, Katlanabilir ekranlı telefonlar henüz yeni bir teknoloji. Bu sektöre Samsung öncülük ediyor. Samsung haricinde Huawei, Motorola ve Xiaomi de bu sektörde somut ürünler sunmayı başarmış olan isimler. Önümüzdeki süreçte Çin’in önde gelen akıllı telefon üreticilerinden Realme’nin da bu sektöre gireceğini biliyoruz.

GOOGLE BU SEKTÖRE DAHİL OLUYOR

Bu sektöre dahil olacak bir diğer isim ise Google. Bilindiği üzere Google hali hazırda Pixel serisiyle yoluna devam ediyor. Sızdırılan bilgilere göre Google 2023 yılında ilk katlanabilir ekranlı modelini satışa sunmayı planlıyor.

Elbette katlanabilir ekranlı Pixel modeli de diğer Google modelleri gibi Türkiye’ye gelmeyecektir. Çünkü Google akıllı telefon pazarında oldukça sınırlı bir kitleye hitap ediyor. Google modellerinin Türkiye’de iyi satış rakamlarına ulaşması sürpriz oldurdu. Çünkü Pixel cihazları emsali Android modellerine göre daha yüksek etiketlerle satışa çıkıyor. Tam olarak bu sebepten ötürü de Google’ın Pixel modelleriyle Türkiye pazarında tutunması biraz zor.

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