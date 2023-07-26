Google’dan kadın sporlarına destek. Arama sonuçları zenginleşiyor

webrazzi'nin haberine göre; Şirket, kadın futbolu, kriket, ragbi gibi 380’den fazla ligle ilgili detaylı bilgiler sunacak. Ayrıca kadın sporcuların kariyerleri ve etkilerine odaklanan içerikler de hazırlayacak.

Kadın Ligleri ve Trend Olan Etkinlikler Öne Çıkacak

Google, kadın sporlarının kapsamını ve görünürlüğünü artırmak için arama sonuçlarında yeni özellikler ekledi. Kullanıcılar, FIFA Kadınlar Dünya Kupası gibi büyük turnuvaları takip edebilecek, canlı skorları, fikstürleri, puan durumlarını ve haberleri görebilecek. Ayrıca cinsiyetle ilişkilendirilmiş dillerde yapılan aramalarda da iyileştirmeler yapıldı. Google, kadın ligleri ve trend olan etkinliklere daha fazla yer verecek.

İçerik Üreticileri ve Haber Yayıncılarıyla İş Birliği

Google, kadın sporcuların hikayelerini anlatmak için içerik üreticileri ve haber yayıncılarıyla da iş birliği yapıyor. FIFA Kadınlar Dünya Kupası ve The Athletic ile ortaklık kuran şirket, sporcuların kariyerlerine ve etkilerine odaklanan içerik serisi sunuyor. Böylece kadın sporculara hak ettikleri değeri veriyor.

İnternetteki İçerik Dengesizliğini Düzeltmeye Katkı

Google’ın yaptığı bu güncellemeler, internette erkek ve kadın sporları arasında içerik kapsamında bir dengesizlik olduğu gerçeğine bir çözüm olarak görülüyor. Arama sonuçları, internet üzerinde mevcut olan içerikleri yansıttığı için, erkek sporlarıyla ilgili içeriklerin daha fazla olması kaçınılmaz oluyor. Google, kadın sporlarına olan ilgiyi ve farkındalığı artırarak ve internet üzerindeki içerik dengesizliğini düzeltmeye katkı sağlayacak.

Google’dan Kadınların Güvenliği İçin de Adım

Google, kadın sporlarına destek olmanın yanı sıra, kadınların güvenliği için de teknoloji odaklı çözüm ve fikirler geliştirmeyi hedefliyor. Şirket, 2020’nin başında Women’s Safety Hackathon isimli bir topluluk etkinliği başlatmıştı. Bu etkinlikte dünyanın her yerinden kadınlar bir araya gelerek çevrimiçi zorbalık sorunuyla mücadele etmek için projeler üretmişti.