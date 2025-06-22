Google'dan planlı eylem yeniliği: Gemini ile hayatınızı kolaylaştırın

Google I/O etkinliğinde tanıtılan birçok yeni özellik arasında öne çıkan "Planlı Eylemler", Gemini'nin yeteneklerini bambaşka bir boyuta taşıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Gemini'ye belirli saatlerde veya düzenli aralıklarla komut çalıştırma talimatı verebiliyor. Kulağa küçük bir detay gibi gelse de, Eric Ravenscraft'ın da belirttiği gibi, bu yenilik "oldukça fazla yeni olasılık" sunuyor.

PLANLI EYLEMLER NASIL ÇALIŞIYOR?

Gemini'nin zamanlama özelliği, sıradan komutlarla sorunsuz bir şekilde entegre olacak şekilde tasarlandı. Yapay zeka sohbet robotuna gelecekte bir görevi gerçekleştirmesini veya tekrarlamasını söylemeniz, görevin otomatik olarak planlanmasını sağlıyor. Hatta mevcut bir sohbeti bile planlı bir eyleme dönüştürmeniz mümkün.

Ravenscraft'ın testlerine göre, Gemini başlangıçta gelecekteki bilgilere dayanarak bir görevi yerine getiremeyeceğini belirterek kafa karışıklığı yaşayabiliyor. Ancak açıklayıcı bir takip sorgusuyla bu durumun üstesinden gelinebiliyor.

TEMEL KISITLAMALAR VE KULLANIM ŞARTLARI

Bu kullanışlı özelliğin bazı kısıtlamaları bulunuyor. Şu an için "Planlı Eylemler" sadece ücretli abonelikle kullanılabiliyor. Google AI Pro veya Google AI Ultra aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Aynı anda en fazla 10 adet planlı eylem oluşturulabiliyor. Bunlar tek seferlik veya tekrar eden eylemler olabilir. Konum tabanlı eylemler desteklense de, eylemi oluşturduğunuz andaki konumunuz geçerli oluyor ve bu konum sonradan güncellenmiyor. Örneğin, "Her sabah yakınımdaki bir kahve dükkanını öner" dediğinizde, eylemi oluşturduğunuz konuma göre öneriler sunuluyor.

Planlanan eylemlerinizi görmek veya yönetmek için Gemini uygulamasında profil simgenize dokunarak veya web'de Ayarlar'a giderek "Planlı eylemler" seçeneğini seçebilirsiniz. Burada eylemleri duraklatabilir veya silebilirsiniz.

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GÜNLÜK HAYATTA PRATİK UYGULAMALAR

Eric Ravenscraft, Planlı Eylemler'in günlük yaşamda nasıl kullanılabileceğine dair çeşitli öneriler sunuyor:

E-posta Özetleri: "Her sabah okunmamış e-postalarımın özetini ver" gibi bir komutla, her gün yeni e-postalarınızın bir özetini alabilirsiniz. Gemini'ye patronunuzdan gelen e-postaları vurgulamasını veya promosyon e-postalarını filtrelemesini söyleyerek bu özelliği daha da kişiselleştirebilirsiniz. Ancak, yapay zekanın hata payını göz önünde bulundurarak önemli e-postaları gözden geçirmeniz tavsiye ediliyor.

Takvim Etkinlikleri İçin Haftalık Seyahat Programları: Workspace bağlantısı aracılığıyla Gemini'den takviminizdeki tüm etkinliklerin bir özetini isteyebilirsiniz. Google Haritalar'ı da sorgulayabildiği için, örneğin doktor randevunuzun evinizden ne kadar uzakta olduğunu gibi karmaşık sorular sorabilirsiniz. Ravenscraft, farklı yerlerdeki iki randevu için ne kadar süre araba kullanacağını sorduğunda, Gemini'nin tahmini sürüş sürelerini toplayarak toplam bir süre verdiğini belirtiyor.

Belirli Etkinlikler İçin Sorgu Zamanlama: Henüz mevcut olmayan ancak gelecekte öğrenmek istediğiniz bilgiler için sorgular planlayabilirsiniz. Örneğin, Oscar kazananlarını izlemeden öğrenmek isterseniz, bu bilgi açıklandığında Gemini size özetleyebilir. Ravenscraft, "Death Stranding 2" gibi çıkacak oyunlar için favori sitelerinden incelemeler getirmesi için bir komut planladığını belirtiyor.

GELECEKTE AGENT MODU İLE DAHA FAZLASI

Şimdilik bu özelliğin birkaç kullanışlı uygulaması olsa da, Google'ın Agent Modu demosunda çok daha fazlası gösterildi. Şirket, Agent Modu'nun bir parçası olarak Gemini'den her hafta yeni daireler bulmasını ve kullanıcıya bir özet göndermesini isteyen bir örneği sergiledi. Bu tür görevler, Gemini'nin şu anki sürümünün kapasitesinin çok ötesinde bir özerklik gerektiriyor, ancak planlı eylemlerin gelecekte ne kadar kullanışlı hale gelebileceğini vurguluyor. Gelecekte Agent Modu'nun karmaşık görevleri ne kadar iyi yerine getireceğini değerlendirmek gerekecek, ancak şu an için Gemini basit internet sorguları, e-postalarınızı ve takviminizi düzenleme ve bazı karmaşık planlamalar yapma yeteneğine sahip.