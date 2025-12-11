Yapılan bilimsel çalışmaların sonuçlarını ve uzman görüşlerini arkasına alan bu yenilik, özellikle yoğun trafik saatlerinde milyonlarca kullanıcının hayatını kolaylaştırmayı hedefledi. Özellik, sadece en kısa mesafeyi değil, aynı zamanda tarihsel trafik verilerini, o anki hava koşullarını ve hatta yol inşaatlarını da göz önünde bulundurarak en hızlı varış süresini hesaplayan rotaları ön plana çıkardı.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE VERİ ANALİZİ ROTA OPTİMİZASYONUNU DERİNLEŞTİRDİ

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) Ulaşım ve Lojistik Merkezi'nden bilim insanlarının yayımladığı bir araştırmaya göre, sürücülerin büyük bir çoğunluğu, gerçek zamanlı trafik verileri yerine tahmine dayalı, çok boyutlu rota optimizasyonunu tercih ettiğini gösterdi.

Google'ın bu yeni özelliği, tam olarak bu bilimsel gereksinime cevap verme amacıyla şekillendi.

Araştırmalar, tahmine dayalı optimizasyonun, günlük seyahat sürelerinde ortalama %15'e varan bir azalma sağladığını kanıtladı.

Google Haritalar'ın algoritması, bu verileri kullanarak, sıklıkla kullanılan güzergahlardaki tıkanıklıkları saat bazında modelleyip, kullanıcılara daha önce hiç sunulmamış bir hassasiyetle rota önerileri hazırladı.

UZMANLARDAN ÇARPICI YORUMLAR

Akıllı şehir sistemleri ve yapay zeka alanında yaptığı çalışmalarla tanınan ABD'li Ulaşım Mühendisi Dr. Fiona Reed, bu gelişmeyi "Navigasyon teknolojisinde bir kuantum sıçraması" olarak nitelendirdi.

Dr. Reed, yaptığı açıklamada, "Google, artık sadece mevcut durumu göstermiyor, aynı zamanda geleceği de tahmin ediyor. Bu özellik, şehir içi ulaşım ağlarının verimliliğini makro düzeyde artırma potansiyeline sahip" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da mobilite ve büyük veri analizi üzerine çalışan Alman teknoloji analisti Jürgen Schneider, özelliğin çevre üzerindeki etkisine dikkat çekti.

Schneider, "Daha az dur-kalk yapan, daha akıcı rotalar, araçların yakıt tüketimini ve dolayısıyla karbon emisyonlarını da azaltacak. Bu, bireysel bir kolaylıktan öte, sürdürülebilir şehirler için atılmış önemli bir adım oldu" şeklinde görüş bildirdi.

Yeni özelliğin küresel çapta kullanıma sunulmasıyla birlikte, navigasyon uygulamaları arasındaki rekabetin yeni bir boyut kazandığı gözlemlendi. Sürücülerin bu yeniliği nasıl karşılayacağı ise merak konusu oldu.