Google'dan tek tıkla dil bilgisi desteği

Teknoloji devi Google, kısa sürede yapay zekâ özelliklerini kullanıma sunmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde arama sonuçlarına yapay zekâ cevapları eklenmişti, bu defa da Google'dan dil bilgisi uyumluluğu kontrolü desteği geldi.

Google'dan tek tıkla dil bilgisi desteği

Google arama motoruna gelecek sayısını bilmediğimiz özelliklerden bir tanesi daha duyuruldu. Google, artık yazdığınız bir metni dil bilgisi kurallarına uyumluluğu açısından kontrol edecek.

Webtekno'dan Ümit Kılınç'ın haberine göre şu anda yalnızca İngilizce dilini destekleyen özellik, Google arama çubuğuna kontrolünü istediğiniz metin ile “check grammar” veya “grammar checker” gibi anahtar kelimelerin aratılmasıyla kullanıcının karşısına çıkacak.

YEŞİL TİK YANLIŞSIZ METİN ANLAMINA GELİYOR

Yaptığınız arama sonrasında metinde herhangi bir hata yaptıysanız bu hataların giderilmiş hali arama sonuçları kısmında size sunulacak. Eğer metin hatasızsa bu bölümde yeşil tik bulunacak. Ancak dil bilgisi kurallarına uyup uymadığı kontrol edilecek cümlenin Google’ın arama politikalarına uyması gerekiyor.

Dil kurallarına uyup uymadığı kontrol edilemeyecek içerikler şu şekilde sıralandı:

Tehlikeli içerik

Rahatsız edici içerik

Nefret dolu içerik

Tıbbi içerik

Müstehcen içerik

Terör içeriği

Şiddet ve kan

Kaba dil ve küfür

Ayrıca yapılan düzeltmelere tıpkı Google Çeviri’de olduğu gibi Google’a geri bildirimde bulunabilecek. Özelliği henüz göremiyorsanız bir süre daha beklemek zorunda olabilirsiniz.

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