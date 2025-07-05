Google'dan Türkiye'deki kullanıcılarına yüzde 300 zam!

Teknoloji devi Google, Türkiye'deki kullanıcılarını yakından ilgilendiren önemli bir fiyat değişikliğine gitti. Şirket, popüler bulut depolama servisi Google One için yüzde 300'e varan oranlarda zam yapıldığını duyurdu. Yeni tarifeler, 3 Eylül 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Google One; Google Drive, Gmail ve Google Fotoğraflar gibi hizmetlerde genişletilmiş depolama alanı sunuyor. Ancak şirketin yaptığı son fiyat güncellemesiyle birlikte, yıllık 199,99 TL olan 200 GB’lık temel planın ücreti tam dört katına çıkarak 799,99 TL’ye ulaştı.

Aylık planlar da bu zamdan nasibini aldı. 200 GB’lık planın aylık ücreti 79,99 TL olarak belirlenirken, sunulan hizmetin kapasitesi 30 TB’a kadar çıkabiliyor. En üst paketin aylık fiyatı ise 2.999,99 TL oldu.

KULLANICILARDAN TEPKİ GECİKMEDİ

Google’ın gerçekleştirdiği bu sert fiyat artışı, sosyal medya platformlarında ve teknoloji forumlarında tepkilere neden oldu. Pek çok kullanıcı, dijital hizmetlerin bu denli zamlanmasının bütçeleri zorladığını ifade ederken, alternatif bulut hizmetlerine yönelme eğilimi de gözlemleniyor.

TÜRKİYE'DEKİ DİJİTAL SERVİSLERE PEŞ PEŞE ZAM

Google'ın kararı, son dönemde uluslararası teknoloji firmalarının Türkiye'deki fiyatlarını yeniden güncellemesi trendine eklenmiş oldu. Döviz kuru ve maliyet artışlarının etkisiyle, dijital abonelik servisleri birbiri ardına fiyat artışına giderken, kullanıcıların bu hizmetleri sürdürülebilir şekilde kullanması da giderek zorlaşıyor.

Google’ın zam kararı sonrası, Türkiye’de dijital depolama hizmeti sunan diğer firmaların da benzer fiyat güncellemeleri yapıp yapmayacağı merak konusu. Kullanıcılar ise hem güvenilir hem de ekonomik alternatifleri araştırmaya başladı.