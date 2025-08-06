Google’dan web sitelerinin trafik tartışmaları hakkında ilk açıklama geldi

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemde sıkça gündeme gelen “AI arama özellikleri yayıncıların site trafiğini öldürüyor” iddialarına karşı savunmaya geçti. Şirketin Arama Başkan Yardımcısı Liz Reid, kurumsal blog üzerinden yaptığı açıklamada, Google’ın organik arama sonuçlarından sitelere yönlendirilen toplam tıklama hacminin yıldan yıla “nispeten sabit” kaldığını ve tıklama kalitesinin de “hafifçe” arttığını belirtti.

Reid’in açıklamasında, üçüncü taraf analiz şirketlerinin yayınladığı ve trafik düşüşü gösteren raporların “yanıltıcı metodolojilere” dayandığı ve çoğunun Google’ın yapay zekâlı arama özelliklerini devreye almasından önceki verilere dayandığı vurgulandı. Ancak bu açıklamalara rağmen Google, hangi sitelerin trafik kazandığını ya da hangilerinin kaybettiğini gösteren somut verileri kamuoyuyla paylaşmadı.

Reid, kullanıcı alışkanlıklarının değiştiğini ve trafiğin bazı sitelerden diğerlerine kaydığını kabul ederek, “İnsanlar artık daha otantik ve birinci elden deneyimlere ulaşabilecekleri forumlara, videolara, podcast’lere ve blog yazılarına yöneliyor” dedi.

TİKTOK VE REDDİT GOOGLE’I ZORLUYOR

Google, özellikle genç kullanıcıların arama alışkanlıklarının değiştiğinin 2022 yılında farkına vardı. Şirketin Baş Teknoloji Sorumlusu Prabhakar Raghavan, o yıl yaptığı bir açıklamada, “Neredeyse her iki gençten biri yemek arayışı için artık Google Haritalar’a değil, TikTok ya da Instagram’a gidiyor” demişti. Aynı dönemde Reddit, araştırma aramalarında önemli bir kaynak hâline gelmişti.

Bu eğilimlere karşı Google, arama kalitesine yönelik eleştirileri azaltmak amacıyla “Reddit” filtresi eklemişti. Daha sonra bu filtre “forumlar” olarak güncellendi.

Şirket, kullanıcıları Google’a daha fazla çekebilmek için alışveriş arayüzünü de revize etti. 2020’de satıcılara ücretsiz ürün listeleme hakkı verilmiş, tek seferlik alışveriş sepeti gibi özellikler devreye alınmıştı. Ancak buna rağmen Amazon’un hâlâ birçok kişi için ilk alışveriş arama durağı olduğu biliniyor.

YAYINCILAR İÇİN YENİ MODELLER SUNULUYOR

Google, yapay zekâlı özetlerle birlikte kullanıcıların daha fazla bağlantıya erişebildiğini ve bu sayede “daha fazla görünürlük ve tıklama fırsatının oluştuğunu” savunuyor. Şirket, “AI Overviews” adı verilen özellik sayesinde artık daha fazla sorguda daha çok bağlantının gösterildiğini ileri sürüyor.

Ancak Similarweb’in yayımladığı son verilere göre, Mayıs 2024’te AI Overviews özelliği devreye alındığında haber aramalarının %56’sı sıfır tıklamayla sonuçlanıyordu. Bu oran Mayıs 2025’te %69’a yükseldi. Yani her 10 kullanıcıdan 7’si haber içeriklerine tıklamadan arama sayfasını terk ediyor.

Bu düşüşü dengelemek isteyen Google, yayıncılara yalnızca reklam gelirine bağlı kalmadan gelir elde edebilecekleri yeni modeller öneriyor. Bu modeller arasında mikro ödemeler ve bülten abonelikleri de yer alıyor.

Tüm bu gelişmeler, Google’ın neden “arama trafiği hâlâ canlı” mesajını vermeye çalıştığını açıklıyor olabilir. Ancak yayıncılar için asıl mesele, Google’dan gelen tıklamaların sayısı değil, sürdürülebilir gelir kaynaklarının giderek erimesi.