Google'dan yalanlama geldi: Güvenlik Sorunu Yok!

Bu hafta Google Pay kullanıcıları, hesaplarına "yeni bir kart ekledikleri" bildirimi içeren beklenmedik e-postalar aldı. Bu durum, birçok kullanıcının paniklemesine ve sosyal medyada endişelerini dile getirmesine neden oldu. Kullanıcılar, bu e-postaların bir hesap ihlali nedeniyle geldiğinden endişe ettiklerini belirtti. Birçok kullanıcı için bahsedilen ödeme kartı, yıllar önce verilmiş ve şu an süresi dolmuş bir karttı. Bu da durumu daha karmaşık hale getirdi.

KULLANICILAR SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERDİ

Çarşamba ve Perşembe günleri arasında birçok Google Pay kullanıcısı, hesaplarına yeni bir kartın eklendiğine dair e-posta aldı. Birçok kullanıcı, bahsedilen kartın "süresi dolmuş" olduğunu ve uzun zamandır kullanılmadığını ifade ederek karışıklık yaşadı. Kullanıcılar, bu bildirimlerin ne anlama geldiğini ve bir ihlal mağduru olup olmadıklarını öğrenmek için sosyal medyada ve Google’ın destek forumlarında yardım aradı. Google Pay kullanıcısı Arran Dickson, sabah saat 4’te aldığı "eski bir süresi dolmuş kartla ilgili e-posta" hakkında Google’a soru sordu. Diğer bir sistem mühendisi Anthony Parkes ise 15 benzer e-posta aldığını belirterek hacklenip hacklenmediğini sorguladı. Google’ın destek forumlarındaki konu, paniğe kapılan kullanıcılar arasında popüler hale geldi ve yüzlerce olumlu oy aldı. Reddit’te de benzer başlıklar ortaya çıktı.

GOOGLE, E-POSTANIN HATALI OLDUĞUNU DOĞRULADI

Cumartesi günü Google, etkilenen kullanıcılara ek bir e-posta göndererek önceki bildirimin "hatalı" olduğunu ve endişelenecek bir durumun olmadığını belirtti. Google Pay ekibi tarafından gönderilen düzeltme e-postasında şu ifadeler yer aldı:

“Google Hesabınıza ödeme yöntemlerinin eklendiğine dair bir veya daha fazla e-posta almış olabilirsiniz. Eğer bu e-postalardan birini aldıysanız, bu bir hata olup düzeltildi. Yaşanan rahatsızlık için özür dileriz. Google Hesabınıza yetkisiz bir erişim sağlanmamıştır ve bilgilerinizin hiçbiri tehlikeye atılmamıştır. Hiçbir işlem yapmanız gerekmez. Ödeme yöntemlerinizi istediğiniz zaman Google Hesabınızda gözden geçirebilirsiniz. Teşekkürler, Google Pay ekibi.”

Bu hafta beklenmedik "yeni kart" e-postalarını alan kullanıcılar, bunları güvenle göz ardı edebilir. Kullanıcıların en iyi uygulama olarak, Google Hesaplarındaki ödeme yöntemlerini ve işlemleri düzenli olarak gözden geçirmeleri önerilmektedir.