Google’dan yapay zekada çığır açacak hamle geldi: Artık sesli video oluşturacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google’dan yapay zekada çığır açacak hamle geldi: Artık sesli video oluşturacak

Google’dan yapay zekada devrim gibi bir hamle geldi. Yeni yapay zeka artık sesli videolar oluşturacak.

Google, yapay zekada devrim gibi bir teknolojiyi tanıttı. Veo 3 adıyla çıkacak yeni yapay zekada video üretiminde bir ilk gerçekleşecek.

Veo 2'ye kıyasla görüntü kalitesinde büyük bir gelişme sağladığı belirtilen Veo 3 ile gelen en önemli yenilik; oluşturduğu videolara ses efektleri, arka plan sesleri ve diyaloglar ekleyebilmesi.

Hem metin hem de görselle komut verilebilen Veo 3, salı gününden itibaren Google'ın Gemini sohbet botu uygulamasında, aylık 249,99 dolarlık AI Ultra abonelik planına sahip kullanıcılara açıldı.

İşte yeni yapay zeka ile üretilen örnek video:

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