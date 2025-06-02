Google'dan yapay zekada yeni hamle: Modeller artık telefonlarda çevrimdışı çalışacak

Teknoloji devi Google, geçtiğimiz hafta içerisinde kullanıcıların yapay zeka geliştirme platformu Hugging Face gibi kaynaklardan edindikleri çeşitli açık erişimli yapay zeka (AI) modellerini telefonlarında yerel olarak çalıştırmalarına imkan veren yeni bir uygulamayı sessiz sedasız yayınladı.

"Google AI Edge Gallery" adı verilen bu uygulama, şu anda Android işletim sistemi için mevcut olup, yakın bir zamanda iOS kullanıcılarına da sunulması planlanıyor. Uygulama sayesinde kullanıcılar; görüntü oluşturabilen, soruları yanıtlayabilen, kod yazıp düzenleyebilen ve daha pek çok işlevi yerine getirebilen uyumlu modelleri bulup indirebiliyor ve çalıştırabiliyor. Bu modeller, internet bağlantısına ihtiyaç duymadan, desteklenen telefonların işlemcilerinden güç alarak çevrimdışı olarak görev yapıyor.

YEREL YAPAY ZEKANIN AVANTAJLARI VE SINIRLARI

Bulutta çalışan yapay zeka modelleri genellikle yerel alternatiflerine göre daha güçlü olsalar da, bazı dezavantajları da beraberinde getiriyorlar. Kimi kullanıcılar kişisel veya hassas verilerini uzak bir veri merkezine gönderme konusunda endişe duyabilirken, bazıları da Wi-Fi veya hücresel bağlantı arayışında olmadan modellere erişebilmek isteyebiliyor. Google AI Edge Gallery, bu tür ihtiyaçlara yanıt vermeyi amaçlıyor.

Google tarafından "deneysel Alfa sürümü" (experimental Alpha release) olarak tanımlanan Google AI Edge Gallery, GitHub üzerinden belirli talimatlar izlenerek indirilebiliyor. Uygulamanın ana ekranında, "Ask Image" (Görsele Sor) ve "AI Chat" (Yapay Zeka Sohbeti) gibi yapay zeka görevlerine ve yeteneklerine yönelik kısayollar bulunuyor. Bir yeteneğe dokunulduğunda, Google'ın Gemma 3n modeli gibi, o görev için uygun modellerin bir listesi kullanıcıya sunuluyor.

PROMPT LAB İLE ÖZELLEŞTİRİLMİŞ GÖREVLER

Google AI Edge Gallery ayrıca, kullanıcıların metin özetleme veya yeniden yazma gibi "tek adımlık" (single-turn) görevleri modeller aracılığıyla başlatabilecekleri bir "Prompt Lab" (Komut Laboratuvarı) özelliği de içeriyor. Prompt Lab, çeşitli görev şablonları ve modellerin davranışlarını ince ayarlamak için yapılandırılabilir ayarlar sunuyor.

Performans konusunda ise Google, kullanıcı deneyiminin farklılık gösterebileceği uyarısında bulunuyor. Daha güçlü donanıma sahip modern cihazların modelleri daha hızlı çalıştıracağı öngörülmekle birlikte, modelin boyutu da önemli bir etken. Büyük boyutlu modellerin, örneğin bir görsel hakkındaki soruyu yanıtlama gibi bir görevi tamamlaması, küçük boyutlu modellere kıyasla daha fazla zaman alacaktır.

Google, geliştirici topluluğu üyelerini Google AI Edge Gallery deneyimi hakkında geri bildirimde bulunmaya davet ediyor. Uygulama, Apache 2.0 lisansı altında sunuluyor; bu da ticari veya diğer amaçlar dahil olmak üzere çoğu bağlamda kısıtlama olmaksızın kullanılabileceği anlamına geliyor.