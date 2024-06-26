Google'dan yeni hamle. Eski özelliğini geri getirdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google'dan yeni hamle. Eski özelliğini geri getirdi

Google 3 sene önce geride bıraktığı arama sayfasındaki özelliğini geri getiriyor. Kullanıcılardan yapılan geri bildirimlere kulak veren Google eski klasik arama sayfasına geri dönüyor.

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google 3 yıl önce geride bıraktığı özelliğine geri dönüyor. Arama sayfalarında atılan adımla beraber sürekli kaydırma özelliği aktif hale getirmiş ve arama sonuçlarının altında yer alan sayfa numaraları devre dışı bırakılmıştı.

2021’de mobil, 2022’de ise masaüstünde başlayan bu özellik kullanıcıların geri bildirimleri sonrasında artık devreden kalkıyor. Bundan sonra Google’da bir şey arandığı zaman en altta yine 1-2-3-4… gibi sayfa seçenekleri göreceğiz.

ekran-goruntusu-2024-06-26-092713.png

Kullanıcı verilerini inceleyen Google, herhangi bir şey arandığında sadece 10 sonuç göstermenin hem daha hızlı olduğunu hem de sınırsız kaydırmanın gereksiz olduğuna karar verdi. Google’ın geri döndüğü bu özellik masaüstlerinde artık kullanılacak fakat mobil cihazlarda bu özellik önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.

Son Haberler
Trendyol esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyor Ekonomi
Trendyol esnaf ve üreticilerin KOBİ Günü’nü kutluyor
Kulak çınlaması hangi hastalıkların belirtisi olabilir? Sağlık
Kulak çınlaması hangi hastalıkların belirtisi olabilir?
490 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı Yerel Haberler
490 futbol sahası büyüklüğünde alan yandı
Erdoğan'ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı Gündem
Erdoğan'ın sokak köpekleri için verdiği talimat ortaya çıktı
OECD'den ABD ekonomisine uyarı Ekonomi
OECD'den ABD ekonomisine uyarı
Büyükekşi ile Yusuf Günay Almanya'da Galatasaray yüzünden birbirine girdi Spor
Büyükekşi ile Yusuf Günay Almanya'da Galatasaray yüzünden birbirine girdi
İstanbul sokaklarında gördüğünüz taşlar neyin simgesi? Osmanlı'dan beri varlar... Kültür Sanat
İstanbul sokaklarında gördüğünüz taşlar neyin simgesi? Osmanlı'dan beri varlar...