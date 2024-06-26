Google'dan yeni hamle. Eski özelliğini geri getirdi

Dünyanın en büyük arama motoru olan Google 3 yıl önce geride bıraktığı özelliğine geri dönüyor. Arama sayfalarında atılan adımla beraber sürekli kaydırma özelliği aktif hale getirmiş ve arama sonuçlarının altında yer alan sayfa numaraları devre dışı bırakılmıştı.

2021’de mobil, 2022’de ise masaüstünde başlayan bu özellik kullanıcıların geri bildirimleri sonrasında artık devreden kalkıyor. Bundan sonra Google’da bir şey arandığı zaman en altta yine 1-2-3-4… gibi sayfa seçenekleri göreceğiz.

Kullanıcı verilerini inceleyen Google, herhangi bir şey arandığında sadece 10 sonuç göstermenin hem daha hızlı olduğunu hem de sınırsız kaydırmanın gereksiz olduğuna karar verdi. Google’ın geri döndüğü bu özellik masaüstlerinde artık kullanılacak fakat mobil cihazlarda bu özellik önümüzdeki aylarda kullanıma sunulacak.