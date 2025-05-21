Google'den acil uyarı! Sakın bu E-postaları açmayın! Anında silin! Dolandırılabilirsiniz

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Google'den acil uyarı! Sakın bu E-postaları açmayın! Anında silin! Dolandırılabilirsiniz

Google, yaklaşık 2 milyar Gmail kullanıcısını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi konusunda uyardı. “No-reply@accounts.google.com” adresinden gelen sahte e-postalar, kullanıcıları kandırmak için Google’ın resmi güvenlik birimi gibi görünüyor. Google, bu e-postaların derhal silinmesini istedi.

Söz konusu e-postalarda, Google’ın yasal bir süreç nedeniyle kullanıcı bilgilerini paylaşmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Mesajda yer alan bir bağlantı, kullanıcıyı sözde resmi bir Google destek sayfasına yönlendiriyor. Ancak Google, bu e-postaların tamamen sahte olduğunu ve dolandırıcıların kişisel verilere ulaşmak için bu yöntemi kullandığını açıkladı.

BİR TIKLA BAŞLAYAN TEHLİKE

Dolandırıcılar, kullanıcıların e-postadaki bağlantıya tıklamasını veya ekteki sahte belgeleri indirmesini hedefledi. Bu işlem, kötü niyetli kişilerin kullanıcı e-postalarına ve dosyalarına sınırlı erişim sağlamasına olanak tanıyor. Daha da kötüsü, bazı durumlarda bu belgeler cihazlara zararlı yazılımlar bulaştırarak şifreler ve banka bilgileri gibi hassas verileri çalıyor.

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GOOGLE’IN SİSTEMLERİ KÖTÜYE KULLANILIYOR

Yazılım geliştiricisi ve eski Google ile Ethereum çalışanı Nick Johnson, dolandırıcıların Google’ın OAuth sistemini kötüye kullandığını ortaya çıkardı.

Sahte bir web adresi ve uygulama üzerinden gönderilen bu e-postalar, kullanıcıların izniyle hesaplarına erişim sağladı.

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Johnson, X platformunda yaptığı paylaşımda, kullanıcıların en büyük hatasının bu tür e-postalardaki bağlantılara güvenmesi olduğunu vurguladı.

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GOOGLE’DAN TAVSİYE: ŞÜPHELİ E-POSTALARI AÇMAYIN!

Google, kullanıcılara bilinmeyen kaynaklardan gelen e-postalara karşı dikkatli olmalarını ve şüpheli bağlantılara tıklamamalarını önerdi.

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Uzmanlar, bu tür dolandırıcılıkların artabileceği konusunda uyarıyor ve kullanıcıların hesap güvenliklerini düzenli olarak kontrol etmelerini tavsiye etti.

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