Google'den büyük hizmet! 10 yıllık problemi 2 günde çözdü

José Penadés ve ekibi, bakteriyofaj virüslerinin genetik materyali nasıl transfer ettiğini ve bu mekanizmanın antibiyotik direncine nasıl katkıda bulunduğunu anlamak için 10 yıl süren bir araştırma yürüttü. Ancak Google’ın “co-scientist” adlı yapay zekâ aracı, mevcut bilimsel kanıtları değerlendirerek yalnızca iki gün içinde ekip tarafından doğrulanan bir hipotez üretti.

Bu şaşırtıcı hız ve doğruluk, Penadés’i Google’a e-posta yoluyla yapay zekânın yayımlanmamış araştırma verilerine erişimi olup olmadığını sormaya yöneltti. Ancak Google, böyle bir erişim olmadığını belirtti. Bu bulgular, araştırma ekibi tarafından 19 Şubat tarihinde bioRxiv platformunda yayımlandı, ancak henüz hakem değerlendirme sürecinden geçmedi.

SÜPER BAKTERİLERE KARŞI KRİTİK BİR KEŞİF

Penadés ve ekibinin araştırması, süper bakterilerin genetik materyalleri nasıl transfer ettiklerini açıklayarak antibiyotik direncinin temel mekanizmalarını ortaya koymayı hedefliyordu.

Ekip, bakteriyofaj virüslerinin başka virüslerden "enjekte edici kuyruk" mekanizmasını alarak farklı bakteri türlerini enfekte edebildiğini keşfetti. Bu mekanizmayı analiz eden yapay zekâ ise mevcut kanıtları değerlendirerek doğru hipotezi hızlı bir şekilde sundu.

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Yapay zekânın yalnızca hipotez geliştirmekle kalmayıp deneylerin nasıl tasarlanabileceğine dair öneriler sunduğu da belirtildi. Imperial College London’dan Tiago Dias da Costa, bu konuda şunları söyledi:

"Eğer bu sistem beklenildiği gibi çalışmaya devam ederse, bilim dünyasında devrim oluşturabilir. Yanlış yönlere sapmayı engelleyerek araştırma süreçlerini inanılmaz bir hızla ilerletebilir."

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TARTIŞMALI BİR DEVRİM: YAPAY ZEKÂNIN BİLİMDEKİ ROLÜ

Yapay zekânın bilimsel çalışmalara entegrasyonu, hala tartışmalı bir konu.

Son dönemlerde yapay zeka destekli çalışmaların bazılarının tekrarlanamaz veya hatalı sonuçlar ürettiği biliniyor. Bu nedenle bilim insanları, yapay zekânın araştırmalara entegre edilmesi için etik çerçeveler oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Ayrıca yanlış kullanımları tespit edebilecek yeni araçların geliştirilmesi gerektiğini belirtiyorlar. Buna rağmen, bu olay yapay zekânın bilimsel keşiflerdeki potansiyel gücünü ortaya koydu.

Bilim insanları, yapay zekânın hipotez geliştirme sürecinde güçlü bir araç olarak kullanılabileceğini, ancak deneysel kanıtların hâlâ vazgeçilmez olduğunu hatırlatıyor.