Google’dan müthiş adım. Akıllı saat artık hayat kurtaracak

Donanımhaber’de yer alan bilgilere göre, Google, akıllı saat Pixel Watch'un kullanışlı özellikler listesini yeni bir özelliği ekledi.

Arama devi akıllı saate Apple Watch ve Samsung Galaxy Watch'larda gördüğümüz gibi bir "düşme algılama" özelliği ekledi.

Şirket cihazın lansmanında bu fonksiyonu kullanıma sunma sözü vermişti.

30 SANİYE SONRA ALARM ÇALACAK

Düşme algılama özelliği cihazdaki yerleşik hareket sensörlerini ve makine öğrenimini kullanarak akıllı saat sahibinin düştüğünü tespit edebilecek. Eğer kişi 30 saniye boyunca hareketsiz kalırsa Pixel Watch titreşim çıkaracak, alarm çalacak ve kişinin durumunu anlamak için ekranda bir bildirim gösterecek.

ACİL SERVİSİ ARAYARAK KONUM BİLGİSİ VERECEK

Düşme sonucunda önemli bir sıkıntı meydana gelmemişse kullanıcı cihazın ekranındaki "I'm OK" (İyiyim) seçeneğine basarak aramayı iptal edebilecek. Ancak önemli bir durum söz konusuysa "I fell & need help" (Düştüm ve yardıma ihtiyacım var) seçeneğine dokunabilecek. Kullanıcı bir dakika boyunca yanıt vermezse cihaz otomatik olarak acil servisi arayarak kazazedenin konum bilgilerini verecek.