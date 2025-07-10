Google'ın Karton'u KDE kullanıcılarını sevindirecek haber

Karton, KDE Plasma kullanıcılarına yönelik geliştirilen yerel bir sanal makine yöneticisi olarak dikkat çekiyor. Google Summer of Code öğrencisi Derek Lin tarafından geliştirilen proje, virt-manager ve GNOME Boxes gibi araçlara alternatif olmayı hedefliyor.

Lin, projenin ana bileşeni olan sanal makine yükleyicisini ana dal ile birleştirdi. Bu değişiklik sayesinde virt-install bağımlılığı sona erdi. Karton artık disk imajından işletim sistemini tanımak için libosinfo kullanıyor ve gerekli libvirt XML yapılandırmasını kendisi oluşturuyor. Ayrıca KDE'nin arayüz bileşenleri olan QML modülleri güncellenerek daha kararlı bir deneyim sağlandı.

Lin, SPICE protokolünü kullanarak sanal makine ekranını KDE penceresinde sorunsuz göstermeyi başardı. Görüntüleme sırasında karşılaştığı renk ve şeffaflık sorunları, zamanlama hatalarının düzeltilmesiyle çözüldü. Kullanıcı girdileri artık doğru şekilde sanal makineye iletiliyor, ancak klavye eşlemeleri hâlâ manuel yapılıyor.

Projenin bir sonraki adımı daha verimli görüntüleme, ses iletimi ve gelişmiş kullanıcı arayüzü olacak.