Google’ın siber güvenlik şirketi ortaya çıkardı. Kaçak film indirenleri bekleyen büyük tehlike

Mandiant’ın araştırmalarına göre, Peaklight, popüler filmlerin adını taşıyan ZIP dosyaları içinde gizli Windows kısayol dosyaları (LNK) ile yayılıyor. Kullanıcı, bu dosyayı açtığında, gizli bir kaynağa bağlantı kuruluyor ve zararlı JavaScript kodu indirilip çalıştırılıyor. Bu işlem, kullanıcının bilgisayarına sızarak ciddi zararlara yol açabiliyor.

Peaklight, bilgisayar belleğinde gizlice çalışarak tespit edilmesini zorlaştırıyor. Virüs, PowerShell tabanlı bir indirici kullanarak ek zararlı yazılımlar yükleyebiliyor. Bu sayede siber suçlular, Lumma Stealer, Hijack Loader ve CryptBot gibi tehlikeli yazılımları kullanıcıların cihazlarına sızdırabiliyor.

UZMANLARDAN UYARI

Mandiant araştırmacıları Aaron Lee ve Praveeth D’Souza, Peaklight’ın karmaşık yapısına dikkat çekerek, kullanıcıları bu tür tehditler hakkında bilinçli olmaya çağırdı. Uzmanlar, “Yasa dışı kaynaklardan film indirmek, yalnızca yasal sorunlar değil, aynı zamanda siber güvenlik riskleri de taşır. Kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor” dedi.

Mandiant’ın açıklamasına göre, Peaklight’ın bellekte çalışması, geleneksel antivirüs programlarının bu virüsü tespit etmesini zorlaştırıyor. Bu durum, kullanıcıların yasal içerik platformlarını tercih etmeleri gerektiğini bir kez daha vurguluyor. Uzmanlar, güvenilir olmayan kaynaklardan içerik indirilmemesini ve güncel güvenlik yazılımlarının kullanılmasını öneriyor.

ÇOK DİKKATLİ OLUN

Kullanıcılara, şüpheli dosyaları açmadan önce dikkatli olmaları ve mümkünse yasal platformları tercih etmeleri tavsiye ediliyor. İnternetteki kaçak içerik arayışının, hem güvenlik hem de yasal açıdan ciddi riskler barındırdığını unutmamak gerekiyor. Bu bağlamda, dikkatli adımlar atmak ve bilinçli seçimler yapmak hayati öneme sahip.