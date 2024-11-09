Google'ın yeni yapay zeka aracı Jarvis'in detayları ortaya çıktı

Google’ın uzun süredir beklenen yapay zeka aracı “Jarvis” hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Bu AI asistanının, kullanıcıların çevrimiçi işlerini otomatik olarak gerçekleştirebileceği belirtiliyor. Jarvis’in yetenekleriyle ilgili bilgiler sızdırıldığında, teknoloji dünyasında büyük yankı uyandırdı.

The Information'a göre, Jarvis kısa süreliğine Chrome Web Store’da listelendi. Bu sürpriz listeleme, Jarvis’i kullanıma sunmasa da, halkın ilgisini üzerine çekti. Google'ın bu yeni aracının aslında küçük bir iç pilot proje olarak planlandığı, geniş çaplı bir sunumun daha sonra yapılacağı belirtiliyor. Ancak bu beklenmedik sızıntı, Jarvis'in Aralık ayında piyasaya sürülebileceği yönündeki tahminleri artırdı.

Jarvis’in temel amacının kullanıcıların çevrimiçi üretkenliğini yeniden tanımlamak olduğu ifade ediliyor. Klasik sanal asistanların aksine, yalnızca bilgi sunmak ve sesli komutları yanıtlamakla sınırlı kalmayacak. Jarvis’in, internette gezinebilme, araştırma yapabilme, alışveriş gerçekleştirme gibi çevrimiçi görevleri minimum insan müdahalesiyle üstlenebileceği belirtiliyor. Bu özellikler, kullanıcıların tekrarlayan çevrimiçi işlemlerden kurtulmasına ve dijital rutinlerini kolaylaştırmasına imkan tanıyacak.

Google henüz Jarvis hakkında resmi bir açıklama yapmadı. Ancak sızdırılan bilgiler, bu yapay zeka aracının Aralık ayı gibi erken bir tarihte kamuya sunulabileceğini işaret ediyor. Bu gelişme, Google’ın geniş kapsamlı AI hedeflerinin bir parçası olarak Jarvis’i günlük yaşama entegre etme çabalarını gösteriyor.