Google’ye Türkçe ‘emekli’ İngilizce ‘Retired’ yazdığınızda çıkan görseller içinizi burkacak

Fotoğraf aramalarında, aranan kelime ile ilgili görsellerin yanı sıra, kelimenin anlamı, kullanımı, kökeni ve diğer dillerdeki karşılıkları gibi ek bilgiler de veriliyor.

FOTOĞRAF ARAMALARINDA ÜLKE FARKLILIKLARI

Google fotoğraf aramalarında, aranan kelimenin ülkeye göre farklı sonuçlar verdiği de görülüyor. Örneğin, "Türkiye" kelimesini arattığınızda, Türk bayrağı gibi sembolik görseller çıkarken, "Rusya" kelimesini arattığınızda, Rus kadınlarının fotoğrafları daha fazla yer alıyor. Bu durum, Google'ın arama algoritmasının kültürel ve sosyal faktörleri de dikkate aldığını gösteriyor.

EMEKLİ ARAMALARINDA MUTLULUK FAKTÖRÜ

Google fotoğraf aramalarında, emeklilik ile ilgili de ilginç bir farklılık ortaya çıkıyor. Türkçe olarak "emekli" kelimesini arattığınızda, emekli maaşı ve yaşlı erkeklerin fotoğrafları karşınıza çıkarken, İngilizce olarak "retired" kelimesini arattığınızda, mutlu ve aktif yaşlıların fotoğrafları görülüyor. Bu durum, ülkemizdeki emekli vatandaşların yaşam koşullarının yeterince iyi olmadığını ve emekli zammının da beklentileri karşılamadığını gözler önüne seriyor.

Emekli Maaş Zammı Yüzde 25 Olarak Belirlendi

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı olan emekli maaş zammı oranı belli oldu. Meclis'ten geçen yasa ile birlikte emekli maaşlarına yüzde 25 zam yapıldı. Bu zam, seyyanen artış talebinin karşılanmadığı anlamına geliyor.

Seyyanen Artış Talebi Karşılanmadı

Emekliler, maaşlarının enflasyona ezdirilmemesi için seyyanen artış talep ediyordu. Seyyanen artış, maaşlara sabit bir miktar eklenmesi demekti. Ancak bu talep meclisten geçmedi. Emekli maaşlarına sadece yüzde 25 oranında zam yapıldı.

Kök Aylığı 7 Bin 500 TL'nin Altında Kalanlar Yine Aynı Maaşı Alacak

Emekli maaş zammı sonrasında SSK ve BAĞKUR emeklilerinin kök aylıkları 7 bin 500 TL'nin altında kaldı. Bu durumda olan emekliler, yine aynı maaşı almaya devam edecek. Kök aylığı 7 bin 500 TL'nin üzerinde olan emekliler ise yüzde 25 oranındaki zamdan faydalanacak.