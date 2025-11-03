YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP ÜNV.) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Üniversite Hastanesi bünyesine kazandırılacak olan modern katlı otoparkın inşaat alanında detaylı incelemelerde bulundu.
500 ARAÇ KAPASİTELİ MODERN TESİS
Hastanenin ve bölgenin uzun süredir devam eden otopark ihtiyacını gidermesi hedeflenen 4 katlı ve 500 araçlık dev projenin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Rektör Yılmaz, yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak, çalışmaların titizlikle takip edildiğini belirtti.
Rektör Prof. Dr. Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada projenin önemini şu ifadelerle vurguladı:
"Üniversitemiz ve Tokat için son derece modern ve büyük bir otopark kazandırıyoruz. İnşaat çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın park sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracağız."
Hastanenin hizmet kalitesini artıracak ve hasta/hasta yakınlarının ulaşımını kolaylaştıracak olan otoparkın, bölgedeki trafik yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltması bekleniyor diyerek açıklamada bulundu.