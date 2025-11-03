YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP ÜNV.) Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Üniversite Hastanesi bünyesine kazandırılacak olan modern katlı otoparkın inşaat alanında detaylı incelemelerde bulundu.

500 ARAÇ KAPASİTELİ MODERN TESİS

​Hastanenin ve bölgenin uzun süredir devam eden otopark ihtiyacını gidermesi hedeflenen 4 katlı ve 500 araçlık dev projenin inşaat çalışmaları hızla ilerliyor. Rektör Yılmaz, yetkililerden son durum hakkında bilgi alarak, çalışmaların titizlikle takip edildiğini belirtti.

​Rektör Prof. Dr. Yılmaz, incelemelerin ardından yaptığı açıklamada projenin önemini şu ifadelerle vurguladı:

​"Üniversitemiz ve Tokat için son derece modern ve büyük bir otopark kazandırıyoruz. İnşaat çalışmalarını en kısa sürede tamamlayarak hizmete açmayı hedefliyoruz. Bu sayede vatandaşlarımızın park sorununu büyük ölçüde ortadan kaldıracağız."

​Hastanenin hizmet kalitesini artıracak ve hasta/hasta yakınlarının ulaşımını kolaylaştıracak olan otoparkın, bölgedeki trafik yoğunluğunu ciddi ölçüde azaltması bekleniyor diyerek açıklamada bulundu.