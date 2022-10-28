Rennes teknik direktörü Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ı övdü. ''Gördüğüm en iyi atmosfer Beşiktaş'ın Stadı'ndaydı''

Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio, Avrupa Ligi'ndeki Fenerbahçe maçı öncesi Beşiktaş'ı övdü.

Lyon'un başındayken 2017'de Beşiktaş'la Avrupa Ligi çeyrek finalinde eşleşen ve penaltılarla turlayan Genesio, o maçı unutamadığını belirterek şunları söyle:

"Gördüğüm en iyi atmosfer, Beşiktaş'ın stadındaydı. İnanılmazdı. Ayrıca inanılmaz bir saygı söz konusuydu. Üst tura yükseldik ve maç sonunda tribünler ayağa kalkıp bizi alkışladı. 120 dakikanın sonunda kulağım çınlıyordu. Şenol Güneş ile biraz gerginlik yaşamıştık ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Önemli değil. Şenol Güneş, çok saygı duyduğum tecrübeli bir hoca. Maç içinde anlık gelişmişti, özel bir problem yok."