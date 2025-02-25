Gördükleri manzara karşısında şoke oldular! "Cesareti olan girsin" iddiasında evden ceset çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Çorum'da gece vakti gençler iddiaya girdi. "Cesareti olan eve girsin" iddiası üzerine bir genç eve giriyor ve erkek cesediyle karşılaşıyor. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Çorum Kunduzhan Mahallesi Farabi Caddesi'nde meydana geldi. İki genç bölgede dolaşırken karşılarına çıkan metruk eve "Cesareti olan girsin" diye iddiaya girdi.

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Eve giren gençlerden biri yerde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine, adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Ekiplerin kontrolünde cesedin Rıza Bayram'a (34) ait olduğu tespit edildi.

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Olay yeri incelemesinin ardından Bayram'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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