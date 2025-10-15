'Götür Beni Gittiğin Yere', 'Boynu Bükükler' şarkılarıyla dillere pelesenk olan ünlü şarkıcı Emrah 8 Kasım’da Günay’da dinleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Son halini sosyal medyadan paylaşan Emrah, ünlü şarkıcı Özcan Deniz’e benzetildi.
YENİ HALİNİ NAZAR BONCUĞU İLE PAYLAŞTI
Uzun süredir gözlerden uzak olan 54 yaşındaki Emrah son halini sosyal medyadan paylaşarak nazar boncuğu emojisi koydu.
ÖZCAN DENİZ'E BENZETİLDİ
Sosyal medya hesabından yeni imajını paylaşan şarkıcı Emrah, Özcan Deniz'in yeni imajlı haline benzetildi.