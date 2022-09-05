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  • Acun Ilıcalı torunuun fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı. Görenler anneannesine benzettiler

Acun Ilıcalı torunuun fotoğrafını paylaştı. Sosyal medya yıkıldı. Görenler anneannesine benzettiler

Acun Ilıcalı şimdilerde kızlarıyla tatilde. Çocukları ve torunu Begüm'le tatile çıkan ünlü televizyoncu kızları ile tatili keyfi yaparken, torunu Begüm ile dede olmanın tadını çıkartıyor

Galeri Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 11:36
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 12:29
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Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı hem özel hayatı hem de iş hayatındaki başarılarla son dönemlerin en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor.

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TV8 televizyon kanalı ve Hull City AFC futbol takımının sahibi olan Acun Ilıcalı'nın attığı her adım olay oluyor.

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Üç evlilik yapan ve 4 kız çocuğu olan Ilıcalı sosyal medyada da çocuklarıyla sık sık paylaşım yapıyor.

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Son olarak Şeyma Subaşı ile evlenen ve Melisa adında bir kız çocuğu olan Ilıcalı'nın bu evliliği kısa sürmüş ve ünlü televizyoncu Ayça Çağla Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

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Acun Ilıcalı'nın 2. evliliği ise Zeynep Yılmaz'la olmuştu.

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Ilıcalı'nın bu evlilikten Yasemin ve Leyla adında iki kızı oldu.

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Ünlü çiftin uzun evlilikleri Ilıcalı'nın Şeyma Subaşı ile sevgili olmasıyla bozuldu.

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Acun Ilıcalı'nın 1. evliliği ise Seda Başbuğ ile oldu.

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Ilıcalı'nın bu evlilikten en büyük kızı Banu oldu.

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imdilerde ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı çocukları ve torunu Begüm ile tatilde eğleniyor.

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Torunu Begüm'ü paylaşan ünlü televizyoncunun paylaşımına adeta yorum yağdı.

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O fotoğrafı görenler, 'Tıpkı anneannesi' diye yazdı.

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İşte o kareler...

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