Görenler dehşete düşüyordu! Gerçeği duyanlar şok oldu

Eskişehir Erenköy Mahallesi Poli Sokak üzerinde, kimliği bilinmeyen şahıs veya şahıslar tarafından bir evin balkonuna cansız manken asıldı. Üzerinde şapka, gömlek, eşofman ve çorap bulunan manken, iplerle balkon demirlerine sabitlendi. Ortaya çıkan tuhaf manzara mahallede merak konusu oldu.

Mankeni ilk bakışta ceset sandıklarını söyleyen vatandaşlar, ortaya çıkan manzaranın hem tuhaf hem de korkutucu olduğunu ifade etti. Bazı çevre sakinleri, mankenin mahalledeki çocuklar tarafından şaka veya eğlence amaçlı asılmış olabileceğini belirtti.

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"ŞİMDİDEN BİLE ELİM AYAĞIM TİTRİYOR"

Konuyla ilgili düşüncelerini dile getiren Muhammed Ahmet, "Bu Erenköy'ün gençleri hiç doğru dürüst durmuyor. Ben de ilk kez gördüm bunu. İlk gördüğümde adam intihar etmiş sandım. Görenler korkarlar, resmen adamı asmışlar. Cansız manken ya. Bir de şapka takmışlar, boynunu kesmişler.

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İple bağlamışlar, çatıya asmışlar. Üzerinde bir gömlek ve eşofman, bir de çorap var. Vallahi kışı getirmiş. Gece bunu görsem arkama bakmadan kaçarım. İnsan görse şaşırır ya. Çok kötü bir şaka. Şimdiden bile elim ayağım titriyor" dedi.