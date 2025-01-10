Görenler gözlerine inanamadı: 1,78 boyunda yayın balığı yakaladı

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde balık avına çıkan Sabri Yılmaz'ın ağına, 1 metre 78 santimetre boyunda 77 kilogram ağırlığında yayın balığı takıldı. Görenler gözlerine inanamadı.

Meriç ilçesinde balıkçılık yapan Yılmaz yayın balığını nehirde tekneyle balık avına çıktığı sırada yakaladığını belirten Yılmaz, "Yağan yağmur sonrası ava çıktık. Uzun süredir yakalama yapmıyorduk, bugün bereketli geçti ve 77 kiloluk bir sazan çıktığını gördüm. Biraz zor oldu ama zorlanarak önce kayığa sonra da karaya çıkarttık" dedi.