Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Türkiye'yi gezme hayaliyle memleketi İzmir'den "Örümcek Adam" kostümüyle yola çıkan Ayaz Salih Koç, 63'üncü durağı Erzurum oldu.

İzmir'de yaşayan Ayaz Salih Koç, 6 Şubat depremlerinin ardından gönüllü olarak bölgeye gitti. Yanında götürdüğü "Örümcek Adam" kostümüyle çocukları eğlendiren Koç, bölgedeki depremzedelere yönelik yardım faaliyetlerinde yer aldı.

Deprem bölgesinde yaşadığı olay sonrası giydiği pijama nedeniyle "Yerli Pijamalı Örümcek Adam" olarak anılmaya başlayan Koç, bölgeden ayrıldıktan sonra da Türkiye'yi dolaşmaya karar verdi. Otostopla 1 yılı aşkın süredir Türkiye'yi dolaşan ve gittiği yerleri sosyal medyada paylaşımlar yaparak tanıtmaya çalışan Ayaz Salih Koç, bugüne kadar 62 ili dolaştı.

Koç, 63'üncü şehir olarak geldiği Erzurum'da, tarihi Çifte Minareli Medrese, Ulu Camii ve Erzurum Kalesi'nin bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde kendine özgü hareketler yaparak özellikle çocukları eğlendirdi. Yanına gelenlere çantasında taşıdığı "Örümcek Adam" maskotu ve anahtarlığını hediye ederek fotoğraf çektirdi.

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

Görenler gözlerine inanamadı! Erzurum'da tarihi mekânlara ağ attı

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