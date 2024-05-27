Fenomeni görenler kim olduğunu anlayamadı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Fenomeni görenler kim olduğunu anlayamadı

Estetikler yüzünden ölümden dönen fenomen Beren Güney, artık bambaşka biri...

Yaptırdığı cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla geldiği görüntüsüyle fenomen olan Beren Güney, yine tartışılacak açıklamalar yaptı.

ekran-goruntusu-2024-05-27-103541.png

Yaklaşık 500 bin TL’ye yaptırdığı 30’a yakın estetik operasyon sonrası büyük sağlık sorunları yaşayan Güney, hem ailesinin hem de kendisinin çok zor zamanlar yaşadığını söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-27-103557.png

Kalçalarına yaptırdığı dolgular sebebiyle ​​​​​​​vücudunun reaksiyon verdiğini söyleyen Güney, “Onlarca ameliyatla enjekte ettirdiğim dolguların göbeğime, bacaklarıma ve belime aktığını gördüm. 60 gün yataktan kalamadım” diye konuştu.

ekran-goruntusu-2024-05-27-103725.png​​​​​​​

Büyük ameliyatlar geçiren Güney, “Böyle olacağını bilmiyordum. Dolgular sebebiyle ölen çok kişi olmuş” dedi.

ekran-goruntusu-2024-05-27-104001.png​​​​​​​

Ameliyatlar sonrası estetikli görünümünden çok farklı bir profil çizen Beren Güney, tiyatro eğitimi aldığını ve oyunculuk yapmak istediğini söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-27-104242.png​​​​​​​

Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınan Beren Güney artık bambaşka biri olduğunu söyledi.

ekran-goruntusu-2024-05-27-104306.png

Beren Güney, abartılı estetik operasyonların ardın artık daha sade ve abartısız giyiniyor.

ekran-goruntusu-2024-05-27-104330.png

Son Haberler
Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü Yerel Haberler
Samsunlu öğrenciler, akıl ve zeka oyunlarından başarılar ile döndü
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti Yerel Haberler
Belediyelerden çıkarılan işçilerin sayısı 800’ü geçti
Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır? Yaşam
Bedir Seferoğlu kimdir? Bedir Seferoğlu hangi gazetelerde çalışmıştır?
Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı Gündem
Fetullah Gülen öldü mü? Tele1'in ABD'de yaşayan temsilcisi açıkladı
Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var Yerel Haberler
Diyarbakır’daki feci kazada ölü ve yaralılar var
Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı Gündem
Vekaletle kurban nasıl kesilir? İşte 10 soruda yanıtı
Erkenci meyvede hasat zamanı! Tam 16 çeşit... Yerel Haberler
Erkenci meyvede hasat zamanı! Tam 16 çeşit...