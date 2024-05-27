Fenomeni görenler kim olduğunu anlayamadı

Yaptırdığı cinsiyet değiştirme ameliyatlarıyla geldiği görüntüsüyle fenomen olan Beren Güney, yine tartışılacak açıklamalar yaptı.

Yaklaşık 500 bin TL’ye yaptırdığı 30’a yakın estetik operasyon sonrası büyük sağlık sorunları yaşayan Güney, hem ailesinin hem de kendisinin çok zor zamanlar yaşadığını söyledi.

Kalçalarına yaptırdığı dolgular sebebiyle ​​​​​​​vücudunun reaksiyon verdiğini söyleyen Güney, “Onlarca ameliyatla enjekte ettirdiğim dolguların göbeğime, bacaklarıma ve belime aktığını gördüm. 60 gün yataktan kalamadım” diye konuştu.

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Büyük ameliyatlar geçiren Güney, “Böyle olacağını bilmiyordum. Dolgular sebebiyle ölen çok kişi olmuş” dedi.

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Ameliyatlar sonrası estetikli görünümünden çok farklı bir profil çizen Beren Güney, tiyatro eğitimi aldığını ve oyunculuk yapmak istediğini söyledi.

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Basketbolcu Kerem Tunçeri'nin attığı mesajları ifşa etmesiyle tanınan Beren Güney artık bambaşka biri olduğunu söyledi.

Beren Güney, abartılı estetik operasyonların ardın artık daha sade ve abartısız giyiniyor.