Görenler korku içinde falezlerdeki adam için ekipleri çağırdı! Herkesi şoke oldu

Antalya'da bir kişinin yaklaşık 30 metrelik sarp kayalıklardan oluşan falezlerin orta kısmında gören bir vatandaşlar şahsın mahsur kaldığını düşündü. Ancak gerçek görüldüğü gibi çıkmadı. Bulunduğu yerden kurtarmak için gelen ekiplere ot topladığını belirterek yardım istemedi.

Olay, Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi Mobil Halk Plajı yakınlarında bulunan yaklaşık 30 metrelik falezlerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sarp kayalıklardan oluşan falezlerin orta kısmında bir kişiyi gören vatandaşlar şahsın mahsur kaldığını düşünerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Şahsın yukarı çıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığını ihbarı üzerine olay yerine polis ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip sevk edildi.

FALEZLERDE OT TOPLUYORMUŞ

Verilen adrese gelen itfaiye ekibi ilk olarak şahsın bulunduğu yeri belirledi. İsminin Osman Ş. olduğu öğrenilen şahsı bulunduğu yerden kurtarmak için hazırlık yapan itfaiye ekibi şahsa patika yoldan yaklaşarak görüşmeye başladı. Osman Ş.'nin kendisini kurtarmak için gelen itfaiye ekibi ile yaptığı görüşmede yardım istemediğini sadece falezlerin kayalık alanında bulunan bir ot türünü topladığını belirtti. Osman Ş.'nin bulunduğu yerden çıkabileceğini ve her hangi bir kurtarılma talebi olmadığını belirtmesi üzerine ekipler bölgeden ayrıldı.