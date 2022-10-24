Baykuş süpürgeli cadı gibi uçtu

Independent Türkçe'nin haberine göre, Cadılar Bayramı yaklaşırken ABD'de bir evden sopalı at çalan baykuş, süpürgeli bir cadı gibi uçtu. Baykuşun görüntüleri sosyal medyada viral oldu.

Eric Lind, Illinois eyaletine bağlı Eureka'daki ebeveynlerini ziyarete gittiği sırada, bir komşularının kendilerini arayıp "Bahçedeki ağacınıza bakın" dediğini belirtti.

Ağaçtaki Amerika puhusu türü baykuşun ne taşıdığını ilk başta anlayamadıklarını söyleyen Lind, daha sonra hayvanın sopalı atla havada süzüldüğünü gördüğünü aktardı.

Lind'in 14 Ekim'de Facebook'ta paylaştığı görüntüler viral oldu. Illinoisli adam gönderide "Çocuğunuz sopalı atını özlüyorsa baykuşla konuşmanız gerekiyor" ifadesini kullandı.

Çok sayıda kullanıcı yorumlarda kuşu görünce keyiflendiklerini söyledi. Ancak bazı kişiler, sopanın hayvana dolanma ihtimaline dikkat çekti. Lind ise baykuşun tehlikede olduğunu gösterecek hiçbir işaret olmadığını söyledi.

Lind, Newsweek'e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

"Şoke olduk ve çok şaşırdık. Aileme güldürdüğü için görüntüleri paylaştım. Başkalarının da beğeneceğini düşündüm. Güldüğünü ve gününün güzelleştiğini söyleyen kişilerin yorumlarını okumak çok güzeldi."



Haberde, kuşların bazı nesnelerle oyun oynadığı yazıldı. Örneğin kızıl kuyruklu şahinlerin kaya ve sopala oyun oynadığı, takip ettiği ve yere attığı görülmüştü.