Görenler tanıyamadı! 2 yılda 40 kilo verdi: Eski halinden eser kalmadı

İbrahim Yavuz, evlendikten sonra aldığı kilolar nedeniyle sağlık sorunları yaşamaya başladı.

Terleme, nefes darlığı ve eklem ağrıları nedeniyle Aile Sağlığı Merkezi'ne giden Yavuz, aile hekiminin yönlendirmesiyle İzmit ilçesindeki Akçakocabey Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin yolunu tuttu. İbrahim Yavuz, uyguladığı diyetle 2 yılda yaklaşık 40 kilo verdi.

Kilo vermeye karar vermesindeki öncelikli sebebin eşi olduğunu söyleyen Yavuz, "Evlendikten sonra belli bir kilo aldık; ondan sonra terlemeye başladım. Yürüyüşüm, nefes almam zor oldu. Eşimle beraber kilo vermeye niyetlendik. Bir şeyimiz var mı, neden bu kadar terliyoruz diye doktora tahlil vermeye gittik. Doktor da sağlıklı hayat merkezine yönlendirdi.

Doktor, kilomuz olduğunu, ileride daha çok sıkıntı yaşayabileceğimizi söyleyince merkeze başvurduk ve burada Yasemin Hanım ile tanıştık. Yasemin Hanım'ın sayesinde belli bir kiloya kadar ulaştık. Şu andaki hayatım gayet iyi. Bisiklet sürüyorum, terlemem azaldı, nefes nefese kalmıyorum. Çok rahat bir hayat geçiriyorum. Kişisel olarak da sıkıntılarım gitti. Bacak ağrılarım, eklem ağrılarım vardı; çoğu düzeldi. Şu anda bir sıkıntım yok" diye konuştu.

'GÖREN MİDE KÜÇÜLTME AMELİYATI MI OLDUN DİYE SORUYOR'

Daha önce kilo vermeye çalıştığını da anlatan İbrahim Yavuz, "Evdeki olanaklarla kendim nasıl planlayayım, kalori açığı nasıl oluşturayım, karbonhidrat, protein ayarını nasıl yapayım bilmediğim için verip alıyordum, düzenli olmuyordu ama Yasemin Hanım ile beraber düzenli bir kilo verişine geçtik. 124-126 kilo arasında gidip geliyordum; şu anda 86 kilo civarındayım. Gören direkt "Mide küçültme ameliyatı mı oldun" diye soruyor. Hayır, diyetisyene gittim düzenli kilo verdim. Kilo, uzun sürede veriliyor. İnsanlar 5 ayda vereyim gibi bir süreç bekliyor ama vermek 2 sene sürüyor. 2 sene içinde verdim, şu anda tepkiler çok iyi. "Eski halinden bir şey yok, gençleşmişsin, daha fitsin" diyenler çok oluyor" dedi.

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Diyet sürecini de anlatan Yavuz, "Diyete başlarken ilk 10 gün gerçekten çok zor oluyor. Çünkü yeme alışkanlığın değişiyor; yediklerin çok farklılaşıyor ve düzenli yemeye başlıyorsun ondan sonra krizler oluyor. Ben şeker krizi çok geçiriyordum; Yasemin Hanım'ın bana verdiği diyetler sayesinde şeker krizlerim de gitti. Benim için diyet gayet iyi" ifadelerini kullandı.

'KOLESTERÖLÜ, ŞEKERİ BİRAZ YÜKSEKTİ'

Yavuz'un kilo verme sürecini anlatan Uzman Diyetisyen Yasemin Hurma, "İbrahim ile 2 sene önce bir süreç yaşadık. Tahlillerini yaptırınca aile hekimi kendisini bana yönlendirdi. Tahlillerinin sonucunda kolesterolü, şekeri biraz yüksekti. Onları dengelemek ve kilo vermek için bir diyete başladık. Önce yüksek kalorili diyetti ama ona alışma süreci olduğu için düşük geldi. Alışma süreçlerinde de sık sık görüştük. Sonraki yılın sonunda 30-40 civarı kilo verdi. Zaman zaman biraz kilo alabiliyor ama yine de dengeleyebiliyor. İbrahim'e aktif spor da yaptığı için protein içeren zengin bir diyete başladık. Yağ içeriği düşük, basit karbonhidratı az alacağı, şekeri daha az tüketeceği bir diyete başladık. Mutlaka ara öğünlerinin olacağı bir diyete başladık. Hala da spor yaptığı için, spor öncesi ve sonrası tüketeceği besinleri alıyor. Bu şekilde ilerliyoruz" dedi.

'KİLO VEREREK BİRÇOK HASTALIK DA ENGELLENMİŞ OLUYOR'

Hastaların kendisine genelde kilo vermek için başvurduğunu söyleyen Hurma, "Zaten kilo fazlalığı yanında şeker hastalığı, kalp hastalığı gibi bir sürü hastalıkla ilintili. Dolayısıyla aile hekimleri de koruyucu basamaklarda, kilo verdiğinde insülin direnci varsa insülin direnci daha stabil oluyor; kilo vererek fazla kilonun eşlik ettiği birçok hastalık da böylece engellenmiş oluyor" ifadelerini kullandı. Doktorların "Kilo vermelisin" demeleri halinde kendilerine başvurmaları gerektiğini de belirten Yasemin Hurma, "Erteledikçe kilo almanız kolaylaşabilir, işler daha da kötüye gidebilir. Sadece şekeriniz varken bir de kalp hastalıkları eklenebilir ya da yanına böbrek hastalıkları eklenebilir" dedi.

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SAĞLIKLI HAYAT MERKEZLERİNİN HİZMETLERİNİ ANLATTI

Akçakocabey Sağlıklı Hayat Merkezi'nin Sorumlu Hekimi Doktor Serap Gültekin, "Sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumları korumak, sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek, birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla kurulmuş yapılardır. Sağlıklı hayat merkezlerinde beslenme danışmanlığı, psikolojik danışmanlık, sosyal hizmet danışmanlığı, sigara bıraktırma birimi, fizyoterapi hizmetleri, aile planlaması olarak üreme sağlığı hizmetleri ve KETEM olarak bilinen Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi hizmetleri de sunulmaktadır" diye konuştu.

'KORUYUCU SAĞLIK HİZMETİNİN ÖNEMLİ BİR BASAMAĞI'

Randevu sistemine ilişkin de konuşan Gültekin, "Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından kurulan MHRS sistemi üzerinden, aile hekimlerine tanımlanmış ve bizim kurumdaki görevli arkadaşlarımıza tanımlanmış sistem üzerinden kendilerine randevu oluşturtabilirler. Kurum telefonumuzdan bizi arayarak randevu oluşturabilirler ya da kendileri kuruma uğrayarak randevu oluşturabilir ya da müsaitlikleri varsa direkt o şekilde hizmet alabilirler. Sağlıklı hayat merkezleri koruyucu sağlık hizmetlerinin önemli bir basamağıdır. Koruyucu sağlık hizmetlerini güçlendirmek amaçlı kurulmuştur. O yüzden bütün vatandaşlarımızı sağlıklı hayat merkezlerine bekliyoruz. Sağlıklı hayat merkezlerindeki hizmetlerimiz, kendi alanında uzman sağlık profesyonelleri tarafından ücretsiz olarak sunulmaktadır. Kocaeli ili bünyesinde 9 adet sağlıklı hayat merkezi bulunmakta. Bunlardan 3 tanesi Gebze ilçesinde. Bunun dışında İzmit, Gölcük, Derince, Darıca, Körfez, Çayırova ilçelerinde de birer tane olmak üzere toplam 9 adet sağlıklı hayat merkezi bulunmakta" dedi.