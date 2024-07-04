Görenleri hayrete düşüren 25 Antik Mısır eseri

Gize Piramitleri, Mısır’ın başkenti Kahire’de bulunan Keops, Kefren ve Mikerinos Piramitlerini işaret eden bir isimlendirmedir. Bu üç piramitten yalnızca Keops (Khufu veya Büyük Piramit olarak da bilinir), Dünyanın Yedi Harikası’ndan biridir ve Dünyanın Yeni Yedi Harikası listesinin de onur üyesidir.

Büyük Piramit olarak adlandırılan Keops, bilimsel saptamalara göre MÖ 2560’ta Mısır Firavunu Khufu tarafından anıt-mezar olarak yaptırılmıştır. Piramitler, Eski Mısır’da kraliyet için yapılan platform-mastaba kültürünün bir ürünüdür.

Büyük Piramit, 145,75 metre yüksekliğindeydi, ancak zamanla 10 metre kaybettiği kabul ediliyor. Yüzeyi düzleştirilmiş taşlarla kaplıydı ve 43 yüzyıl boyunca dünyanın en yüksek yapısıydı. Üç piramidin taşları yan yana dizilirse, tüm Fransa’yı çevreleyecek bir duvar yapılabilir. Gize Piramitleri, antik dönemden günümüze kalmış gizemli yapılar arasında yer alır.