Görenleri hayrete düşüren kaza! Anbean kameraya yansıdı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Kocaeli Gebze'de meydana gelen kaza görenleri hayrete düşürdü. Anbean kameraya yansıyan kazada araç park halindeki araçların üzerinden uçtu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde alkollü sürücünün kontrolünden çıkan SUV tarzı araç, sitenin 3 metrelik duvarından aşağı uçtu. Aracın, sitenin otoparkında bulunan araçların üzerinden uçtuğu anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Patronunun aracı ile kazaya karıştığı öğrenilen ve polise zorluk çıkaran sürücü ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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Kaza, gece saatlerinde Gebze ilçesi Mutlukent Bulvarı Dicle Caddesi üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen M.T. kontrolündeki 41 APL 613 plakalı Chery marka araç, cadde üzerinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.

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Yaklaşık 3 metrelik sitenin duvarını aşan araç, otoparkta park halinde bulunan otomobillerin üzerinden çocuk parkına uçtu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekiplere zorluk çıkaran alkollü sürücü, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

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KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, hayrete düşüren kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Görüntüde, kontrolden çıkarak duvarı aşan aracın, park halindeki araçların üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Şans eseri park halindeki araçların hasar almadığı görüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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