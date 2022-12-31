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Görev dönüşü kaza yapan komiser Ekrem Uyar şehit oldu

Muğla'nın Milas ilçesinde görevden dönerken bulundukları otomobil tarlaya devrilen 2 komiserden biri şehit oldu, diğeri yaralandı. Şehit olan komiser Ekrem Uyar için Muğla Emniyet Müdürlüğü hizmet binası önünde tören düzenlendi.

Haber Giriş: 31 Aralık 2022 Cumartesi - 15:34
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Görev dönüşü kaza yapan komiser Ekrem Uyar şehit oldu

Görev dönüşü kaza yapan komiser Ekrem Uyar şehit oldu
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AA'da yer alan haberde, Komiser Y.Ü'nün kullandığı 48 NZ 258 plakalı otomobil, Milas-Yatağan kara yolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Gelen ekiplerce yapılan kontrolde sürücü Y.Ü'nün yaralandığı, araçtaki komiser Ekrem Uyar'ın (29) ise olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Milas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Şehit komiser Uyar'ın cenazesi ise Muğla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Komiserlerin Bodrum'daki görevlerinden dönüş yaptıkları öğrenildi.



ÇİNELİ ŞEHİT KOMİSER İÇİN MUĞLA’DA TÖREN DÜZENLENDİ
Şehit komiser Uyar (29) için görev yaptığı Emniyet Müdürlüğü binası önünde düzenlenen törene, Uyar'ın anne ve babası, yakınları, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, kurum müdürleri ve siyasi partilerin temsilcileri ve meslektaşları katıldı.



Uyar'ın naaşının Emniyet Müdürlüğüne getirilişi sırasında çalışma arkadaşları ile ailesi gözyaşlarına hakim olamadı.



Kur'an-ı Kerim okunan törende Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı tarafından okunan duanın ardından, şehidin cenazesi defnedilmek üzere memleketi Aydın'ın Çine ilçesine gönderildi.



MSB’DEN ŞEHİT POLİS EKREM UYAR İÇİN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) resmi sosyal medya hesabından Şehit Polis Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı yayımlandı.



Bakanlığın sosyal medya hesabından, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarlaya yuvarlanan otomobilde şehit olan Ekrem Uyar için başsağlığı mesajı yayımlandı. Şehit Polis için yayımlanan mesajda ‘Sizi Toprağa Değil Yüreğimize Gömdük’ etketiyle“31 Aralık tarihinde şehit düşen kahraman polisimize Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

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